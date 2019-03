Militantes de Vox critican la deriva "franquista" del partido

Los promotores de esta plataforma de afectados se quejan de la política de fichajes del partido, que ha dejado fuera a militantes que llevaban años trabajando "puerta a puerta". Uno de ellos es Gregorio García, de León, que ya se ha dado de baja del partido. Dice sentirse engañado, incluso estafado, que "nos están dejando descolocados a todos". No comparten la deriva del partido, por ejemplo- que se reivindique a Franco desde Vox.

Otros se apartan después de protagonizar algunas de las últimas polémicas, como el caso del frustrado candidato por Albacete, Fernando Paz. Ha sido apartado del partido y en su twitter denuncia el linchamiento mediático y amenaza con ir a los tribunales.

En el Parlamento de Andalucía, un diputado de Vox calificaba como "buscadores de huesos" a los defensores de la memoria histórica. Palabras que indignaron a los partidos de la oposición, a los que ha contestado esta mañana el líder andaluz de Vox, Francisco Serrano: "Que se compren un chubasquero de la misma marca que me pongo yo en el parlamento, que me resbala todo". Lo decía en una charla en la que también ha dicho que la brecha salarial no existe.