Resultados Elecciones Generales, en directo: PP y PSOE reúnen a sus direcciones para analizar los resultados del 23J

El PP ha ganado las elecciones generales del 23J, pero muy por la mínima. Los populares no suman con los de Santiago Abascal, por lo que no podrán gobernar sin más apoyo. Mientras tanto, el PSOE de Pedro Sánchez resiste, pero su investidura depende ahora del partido de Puigdemont para continuar o no en Moncloa. Los resultados de estas elecciones han sido bastante diferentes a lo que pronosticaban las encuestas.

Tanto PP como PSOE reúnen a sus direcciones para analizar el resultado. Los populares se reunirán a las 17:00 horas, mientras que los socialistas lo harán a las 11:00 horas.

El mundo ha hecho sus primeras reacciones tras los resultados. Colombia, Argentina y Honduras han felicitado a Sánchez por el resultado obtenido, muestra de "esperanza democrática del pueblo de España".

La próxima fecha a marcar en rojo en el calendario será el 17 de agosto. Ese día se deberían constituir las cortes generales, cuando se votará la composición de la mesa por lo que ya se podrán ver los primeros acuerdos. Tras ello, comenzará la ronda de contactos con el rey, que propondrá un candidato para la investidura.