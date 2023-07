Manuel Mostaza, politólogo: "La hipótesis más probable ahora mismo es la repetición electoral"

Un día después de las elecciones, los resultados electorales han dejado incógnitas sobre que partido político será investido y quién será el próximo Presidente de Gobierno los próximos cuatro años. La repartición de escaños deja varios escenarios políticos, en los que los partidos nacionalistas cobran relevancia y apuntan a ser claves para llegar a acuerdos. Manuel Mostaza, politólogo, analiza los resultados del 23J y las posibles hipótesis que dejan las elecciones generales.

En su entrevista con Manu Sánchez, Manuel Mostaza ha destacado la "capacidad de resistencia del PSOE" para, no sólo tener serias opciones para gobernar, sino que han mejorado sus resultados en comparación a los anteriores comicios de 2019. También ha subrayado que "Puigdemont va a tener una clave", en cuanto a materia de pactos se refiere.

"La capacidad de resistencia del PSOE"

Tras ser preguntado por sus sensaciones sobre las elecciones ha destacado que "no era lo que parecía que iba a ser" y ha asegurado que la gran noticia para los socialistas ha sido la "capacidad de resistencia del Partido Socialista que no sólo no se ha hundido, sino que ha ganado dos escaños" respecto a los anteriores comicios.

Por otro lado, ha comentado que los socialistas se mantienen "gracias a los buenos resultados en Cataluña y País Vasco" y señala que han sido capaces de "no desinflarse en Andalucía", ya que en las pasadas elecciones del 28 de mayo los populares habían sido claros vencedores.

"Puede pasar casi de todo"

Mostaza no descarta que ninguno de los dos principales partidos políticos puedan llevar a cabo una investidura. "Nos vienen unos meses interesantes", asegura el politólogo después de conocer los resultados y afirma que "puede pasar casi de todo".

En cuanto a los sondeos, ha explicado que "las grandes líneas las han cogido todas las encuestas", excepto el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que daba como ganador de las elecciones al partido liderado por Pedro Sánchez. Vox se ha convertido en el tercer partido más votado y Sumar se ha hecho con la cuarta plaza, perdiendo ambos escaños si comparamos sus resultados con las elecciones anteriores.

"Puigdemont va a tener una clave"

Tras ser preguntado por los posibles escenarios políticos que se abren con estos resultados electorales, Mostaza ha destacado que una hipótesis es una abstención de Vox y la suma del PP junto al PNV, UPN y Coalición Canaria. Además, ha señalado que el próximo año hay elecciones en el País Vasco y el PNV buscaría distanciarse de EH Bildu, al que considera su "mayor competidor".

"No descarto que Junts opte por apoyar al PSOE", ha indicado el politólogo, que asegura que el marco político es más complicado de lo que quizás se preveía la noche de las elecciones.

Calculadora de pactos

El PP ha ganado las elecciones generales con 136 escaños aunque no está claro que puedan llegar a la Moncloa. El PSOE, en segundo lugar con 122 escaños, podría alcanzar un acuerdo de investidura con el apoyo de numerosos partidos como Sumar (31), ERC (7) o EH Bildu (6).

A continuación os mostramos una calculadora de pactos para que podáis interactuar e incluir los posibles acuerdos que pueden llegar a formar los partidos políticos.