Comienza la nueva legislatura en un día clave en el Congreso con la Mesa en el aire

Con muchas cosas en el aire. Así empieza la nueva legislatura. Este jueves se constituyen las Cortes. Los 350 diputados escogerán la Mesa del Congreso. Una votación plagada de incógnitas por los ajustados resultados en las elecciones generales del 23J. Las negociaciones han sido frenéticas para cerrar los apoyos de cara al ajuste del órgano regidor de la Cámara Baja.

El Congreso de los Diputados y el Senado quedan constituidos. La Mesa no está asegurada porque no hay ni mayoría conservadora ni progresista. Eso sí, en el Senado tenemos mayoría absoluta delPP, Pedro Rollán será su presidente. La Presidencia del Congreso se la disputan la popular Cuca Gamarra y la socialista Francina Armengol.

La hasta ahora presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se despidió del puesto este miércoles pidiendo a los diputados "predisposición al diálogo" y "grandeza" en la etapa que se abre con la constitución de la Cámara renovada en las elecciones generales del 23 de julio. Lo que salga en el órgano regidor será una pista de cómo pueden ser las negociaciones de cara a una investidura de Sánchez o Feijóo, pese a que el voto es individual y secreto.

La pugna está tan apretada que no se descarta que se produzca un empate, en cuyo caso se tendría que repetir la votación hasta que un nombre se imponga al otro. Todo ello, en un contexto de máximo secretismo entre los partidos decisivos, que han escogido la discreción ante un PSOE y un PP que no tienen los apoyos cerrados.

Junts per Cat tiene la llave de la Mesa y de la investidura. Ellos avisan que "la cosa no va de esto". Los nacionalistas insisten en amnistía y autodeterminación. Los de Puigdemont tienen una reunión este jueves a las 8:00 horas y no confirmarán hasta el último momento si apoyan a Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso.