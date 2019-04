Cs y Unidas Podemos sí estuvieron en el debate de Atresmedia en 2016 sin representación parlamentaria: ¿por qué la JEC deja fuera ahora a Vox?

La Junta Electoral decidió este martes que Vox no era un grupo político significativo al no haber alcanzado el 5% de los votos en anteriores elecciones de ámbito nacional. Sin embargo, la ley electoral no dice nada sobre el porcentaje que debe tener un partido para estar presente en un debate, aunque habla de respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad.

De esta manera, la decisión de la Junta Electoral ha sido excluir a Vox e impedir un debate a cinco. Además, lo hace después de los partidos minoritarios presentaran varios recursos. El primero en hacerlo fue el partido de Carles Puigdemont, que hoy se vanagloria de su éxito.

Hace tres años ocurrió algo similar con el debate a cuatro de Atresmedia. PNV y UPyD se quejaron por el mismo motivo, pero la JEC resolvió pronto el conflicto: no imponer a los participantes en un debate si se respectaba la neutralidad y proporcionalidad.

Aquí se encuentra una de las claves. El umbral del 5% que marca la juntal no aparece en la ley del régimen electoral y por esa razón deja fuera a vox. Esta medida ha generado las críticas de muchos ciudadanos, que creen que esas reglas han de ser modificadas.

En 2015 sucedió algo similar. UPyD y PNV, de nuevo; con Coalición Canaria, se quejaron por no estar presentes en el debate. La JEC desestimó las quejas porque consideraron que su aparición en el debate estaba compensada en otros programas. En la resolución, la JEC respondió que entre sus competencias no está imponer a una teelvisión privada los participantes en un debate.

En definitiva, el criterio de la Junta Electoral es que el partido no ha superado el 5% de votos en una convocatoria electoral en toda españa. Criterio por el cual Unidas Podemos y Ciudadanos sí pudieron participar en los debates aunque aún no estaban dentro del congreso. Sin embargo, la JEC no dio nada sobre Izquierda Unida y UPyD.

