Ciudadanos pide la dimisión de Rosa María Mateo y carga contra Pedro Sánchez

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha cargado contra Pedro Sánchez por "su falta de escrúpulos" y su intento de manipular los debates, y ha aplaudido a los periodistas y a los medios de comunicación por conseguir que finalmente se celebren.

Rivera, en declaraciones a los periodistas, ha asegurado que estará en los dos debates, el de TVE y Atresmedia, insistiendo en que Sánchez ha intentado "engañar" a los medios privados y a los españoles tratando de esquivar su presencia. Por fin "la democracia ha vencido, los españoles han ganado y el periodismo también", ha subrayado al recalcar que los ciudadanos tienen derecho a elegir a su presidente en un debate o dos.

"Basta ya de cacicadas de Rajoy y Sánchez que no quieren debatir", ha dicho Rivera, quien ha afirmado que los ciudadanos no se merecen un presidente que no quiera confrontar sus ideas con sus rivales y que le tenga miedo a dialogar.

"Quien le tiene miedo a un debate, le tiene miedo a la democracia, le tiene miedo al periodismo, a la pluralidad", ha añadido el líder naranja.

Ciudadanos pide la dimisión de Rosa María Mateo

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido la dimisión de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, tras la polémica generada en torno a los debates electorales.

En declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de Torrespaña, la sede de la corporación pública, Villegas ha afirmado que "ha habido llamadas de Moncloa a la cúpula de RTVE" que habrían condicionado la selección de fechas para el debate a cuatro. Por ello, Villegas ha pedido la dimisión de Rosa María Mateo y ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es vergonzoso cómo Pedro Sánchez está intentando utilizar la televisión que tiene que ser de todos los españoles a su servicio. Es una situación vergonzosa pero que no nos sorprende"

Villegas ha asegurado que el líder de su formación, Albert Rivera, estará en el debate del RTVE el día 22 y en el de Atresmedia en la jornada siguiente, aunque ha puntualizado que aún no han recibido la notificación del cambio de día por parte del ente público. El dirigente de Ciudadanos ha insistido en que Sánchez es una "vergüenza" para el país y por eso ha animado a que las elecciones del 28 de abril sean su final en el Gobierno.

También te puede interesar...

Pedro Sánchez anuncia que vendrá a 'El Debate' de Atresmedia

Pedro Sánchez asegura que "no quiere que haya conflicto en algo tan normal como es hacer un debate"