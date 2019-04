Albert Rivera: "Yo quiero todos los debates que haga falta"

Albert Rivera se ha mostrado partidario de celebrar "todos los debates que hagan falta". "Me parece bien que se haga en la pública y en la privada y que participen todos los partidos que concurran a las elecciones", afirma.

"Casado no quiere un debate con todos los partidos nacionales, yo sí lo quiero. Sánchez no quiere un debate en Atresmedia, yo sí lo quiero. Otros no quieren un debate en la pública, yo sí lo quiero", asegura el líder de Ciudadanos.

"Lo que no entiendo es por qué tienen que ir los separatistas a un debate, si ya están representados por Pedro Sánchez", afirma.

