Borrell, sobre la retirada de lazos amarillos de Cataluña: "El Estado tiene instrumentos para hacer cumplir las disposiciones"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha confiado en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ordene la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos y ha advertido de que "si no, el Estado tiene instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones".

En una entrevista radiofónica, Borrell ha respondido así al ser preguntado por el plazo de 48 horas que la Junta Electoral Central (JEC) ha dado para quitar las esteladas y lazos amarillos de las instituciones de la Generalitat por considerarlos "símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos". Se trata de una decisión "muy atinada" de la JEC porque "un espacio público es de todos, no puede ser usurpado por símbolos de una parte".

El ministro ha señalado que, si esta resolución no fuera acatada "el Estado tiene instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones por las instituciones encargadas de velar por el normal funcionamiento de la democracia". En su opinión, "todos los demócratas debemos alegrarnos" ya que se trata de una "decisión muy atinada" de la Junta Electoral y "acorde a la limpieza democrática de las elecciones".

Ha añadido que los partidarios de la independencia han "invadido" el espacio público y los edificios de las instituciones con estos símbolos sin que, hasta ahora, haya sido posible retirarlos.

La JEC recordó ayer la "reiterada doctrina sobre la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales" y la exigencia de preservarla.

Las libertades ideológicas y de expresión son derechos fundamentales de las personas, apunta la Junta Electoral, pero "no de los gobernantes", subrayó.

Arrimadas advierte de que las decisiones de la Junta Electoral no son simbólicas

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido al presidente catalán, Quim Torra, que las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) no son "simbólicas" sino "algo muy serio" y ha alertado de que "no puede tomarse a broma" la resolución que obliga a retirar lazos y 'esteladas'.

En respuesta a un recurso presentado por Ciudadanos, la Junta Electoral Central dio un plazo máximo de 48 horas a Quim Torra para que ordene la retirada de las esteladas y los lazos amarillos que puedan encontrarse en los edificios públicos dependientes de la Generalitat.

Sin embargo, el ejecutivo de Torra prepara una respuesta "claramente combativa" a la resolución de la JEC, probablemente presentando alegaciones y siguiendo los consejos de los servicios jurídicos de la Generalitat, ha avanzado este martes la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi.

En una rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas ha dicho al presidente catalán que las resoluciones de la JEC no son "simbólicas" sino efectivas y "algo muy serio" que hay que acatar.

"Incumplir una resolución de la JEC es algo muy serio, que no digan después que no lo sabían y que era simbólico", ha alertado la jefa de la oposición en la cámara catalana en alusión, aunque sin concretar, a los incumplimientos de los independentistas de varias resoluciones judiciales. "Que se lo piense muy bien antes de incumplir. (...). No puede tomarse a broma" esta decisión de la JEC, ha insistido Arrimadas.

Arrimadas ha subrayado que, en período electoral, la normativa es "muy exigente" a la hora de garantizar la neutralidad de las instituciones: "Quizás Torra no es consciente de que incumplir la decisión de la JEC es algo muy serio", ha apuntado.

Ha denunciado, de nuevo, la "ocupación" de los edificios públicos por parte de los "separatistas", que hacen un uso "propagandístico" de los mismos como si fueran un "tablón de anuncios".

"Es una vergüenza que haya caras de candidatos separatistas -en prisión- en edificios públicos, y en período electoral todavía más", ha dicho Arrimadas, y ha reclamado así a Torra que cumpla con la decisión de la JEC y "limpie" los edificios públicos de "propaganda separatista".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aplaude la decisión de la Junta Electoral y considera que este organismo "ha dado en el clavo cuando ha expresado la necesidad de eliminar estos símbolos partidistas".