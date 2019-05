El PSOE ofrece a Ciudadanos llegar a acuerdos para frenar "a las fuerzas que no respeten la Constitución"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha ofrecido este lunes a Ciudadanos llegar a acuerdos que "pongan freno a las fuerzas que no respetan la Constitución, vengan de donde vengan", entre las que ha citado a EH Bildu, y a la extrema derecha de Vox.

Ábalos, en declaraciones a la Cadena SER, ha anunciado que la Ejecutiva Federal del PSOE va a acordar poner en marcha una comisión con el objetivo de estudiar los pactos en toda España ante los diferentes escenarios de gobierno surgidos en el ámbito municipal y autonómico tras las elecciones del 26 de mayo.

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha pedido a Ciudadanos a "tomar clara conciencia" de cuáles han sido las fuerzas mayoritarias y de que "no sea el responsable" de que la ultraderecha entre en gobiernos locales y regionales.

Ha puntualizado que esto no supone que "haya ningún pacto de cambio de socios, en absoluto", con la formación de Albert Rivera, pero sí "poder llegar a algunos acuerdos que pongan freno a las fuerzas que no respetan la Constitución, vengan de donde vengan". "Ése es el objetivo, defender el marco constitucional. Todos tenemos que tener la responsabilidad de que determinadas fuerzas políticas no formen parte de la gobernabilidad", ha añadido.

Una de las comunidades autónomas a la que se ha referido Ábalos ha sido Navarra, donde la coalición UPN, PP y Cs ha sido la primera fuerza, seguida del PSOE, que podría gobernar, aunque para ello necesitaría a Geroa Bai y a EH Bildu.

El secretario de Organización ha asegurado que el PSOE "no tiene ninguna voluntad de formar ninguna fórmula de gobierno que contenga a EH Bildu". Pero al igual que ha rechazado el pacto con la izquierda abertzale, ha pedido a la formación de Albert Rivera, a no facilitar acuerdos con Vox. "Tendríamos que tener todos claro con qué formaciones no debemos establecer pactos", ha apuntado Ábalos.

En cuanto a la gobernabilidad a nivel nacional y a la exigencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de formar una coalición con el PSOE, el ministro de Fomento ha afirmado que el objetivo de su partido sigue siendo formar "un gobierno de carácter socialdemócrata abierto a progresistas". "En esa línea es en la que siempre hemos apostado", ha remarcado Ábalos.

