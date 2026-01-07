Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La previsión

Buenas noticias de Roberto Brasero para los próximos días: "El frío sigue... ¡pero no tanto!"

Otra nueva borrasca, Goretti, nos traerá otro temporal el viernes pero esta vez será de viento, de olas y de lluvias y ya no de nevadas en cotas bajas.

Roberto Brasero

Roberto Brasero
Publicado:

Las dos últimas noches han sido especialmente frías con heladas intensas -ayer 17,4 bajo cero en Sierra Nevada y hoy esa misma cifra se ha registrado en Baqueira- y extensa: ha helado en las montañas y en las Parameras de Molina pero también en Jaén, Córdoba y Mallorca. Esta próxima noche ya suben las mínimas de manera generalizada y sobre todo en Pirineos donde los avisos para esta madrugada son de nivel amarillo por mínimas de -6º.Eso significa que subirían 10º de un día para otro. Un ascenso extraordinario: frío hará, pero no tanto.

Sube la cota de nieve

Además de la reducción de las heladas, tanto en extensión como intensidad, el ascenso de la temperaturas tiene otra consecuencia: el correspondiente ascenso de la cota de nieve que se situará en unos 1500 metros en el día de mañana. Podemos decir la nieve se retira a las montañas, su lugar habitual, y no se repetirán ya esas nevadas en cotas bajas. De hecho las nevadas de mañana jueves serán débiles y reducidas a puntos de la cordillera Cantábrica y Pirineos. Tendremos lluvias en el noroeste e irán arreciendo por la tarde en Galicia donde pueden ser fuertes al acabar el día.

Menos nevadas, más nieblas

Como novedad para mañana, la niebla. Los bancos de nieblas o de nubes bajas pueden aparecer en la zona centro, Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura y en algunos puntos de estas regiones pueden ser persistentes y que duren hasta pasado el mediodía por ejemplo en el valle del Duero o en el del Guadiana. Sin embargo en Andalucía y todo el este peninsular y Baleares lucirá el sol, aunque seguirá soplando el viento. También soplarán rachas fuertes del alisio en Canarias. Por la tarde, y salvo en las zonas de niebla persistente, esperamos un ascenso moderado de las temperaturas máximas en toda España.

La borrasca 'Goretti'

Paralelamente a este ascenso de temperaturas se irá formando en el Atlántico Norte una nueva borrasca, que también recibe nombre propio, la borrasca Goretti. Su nacimiento o profundización será más rápida de lo habitual, es decir, será una ciclogénesis explosiva. Y precisamente por eso su periodo vital no será muy extenso: pasará el viernes muy al norte de nuestra península pero desde allí nos enviará un temporal de olas y viento al Cantábrico, con lluvias persistentes en su parte más oriental, y lluvias y rachas fuertes de viento en otras zonas de la península. Goretti será sobre todo un temporal costero en el norte y no será un borrasca de nevadas en cotas bajas o de frío polar. Ese episodio ártico ya está a punto de finalizar.

