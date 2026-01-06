Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Roberto Brasero: "La borrasca Francis ya es historia, pero el viento fuerte y el frío aún seguirán en el este de España"

Tarde de Reyes de frío tras una madrugada gélida. La próxima también lo será, y mañana nuevas nubes y nevadas llegarán al norte peninsular. Pero en general en los próximos días el tiempo no será tan adverso como el que hemos tenido en algunos días de estas Navidades.

Roberto Brasero
Terminan ya las Navidades, tan prolíficas que han sido en cuanto a tiempo adverso: entradas de aire polar, borrasca con nombre propio, lluvias torrenciales, frío intenso y, para rematar, nevadas en cotas bajas, casi a nivel del mar hoy en el norte de España. No todo el invierno es así: estamos teniendo días duros.

Ahora termina el periodo navideño pero el tiempo invernal seguirá, como corresponde, aunque los próximos días no debería ser tan complicados como algunos de los que hemos tenido en estas tres semanas, a caballo entre dos años.

Miércoles con nuevas nubes

Mañana empezará el día con heladas generalizadas e incluso algunas de -15º como en las montañas del norte, en Sierra Nevada o en las Parameras de Molina, provincia de Guadalajara. Ahí tenemos avisos de nivel rojo por bajas temperaturas.

En el mapa de avisos de Aemet ahora los que tenemos vigentes son por frío y mañana de nuevo se activarán por nevadas, pero de nivel amarillo, en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, donde la cota de nieve empezará en 400 metros subirá hasta los 1000 a lo largo del día.

Tendremos mucho frío pero también mucho sol para empezar el miércoles pero luego se irá nublando, salvo en las comunidades del Mediterráneo donde mantendrán los cielos despejados: la borrasca Francis ya es historia, pero el viento fuerte y el frío aún seguirán en el este de España.

También el viento será fuerte, los alisios, en el norte de Canarias. Luego por la tarde las temperaturas de mañana subirán respecto a las de hoy. No se notará mucho porque frío seguirá haciendo… pero un poco menos que hoy. Y el jueves seguiremos sumando grados antes de una nueva bajada prevista a partir del viernes.

