La previsión

Mercedes Martín: "Intensas nevadas en la cornisa cantábrica y más frío para el resto”

La noche de Reyes llega marcada por frío ártico, lluvias torrenciales y nieve en cotas bajas. Inestabilidad en el sureste y Baleares, y heladas generalizadas en el interior peninsular.

La previsión del tiempo del 6 de enero de 2025

La noche de Reyes llega con un escenario meteorológico complejo, marcado por la interacción de dos masas de aire muy distintas y con efectos notables en buena parte del país.

Durante la tarde de la Cabalgata, los restos de la borrasca Francis mantendrán la inestabilidad en el sureste peninsular, así como en Ceuta, Melilla y Baleares. En estas zonas se esperan precipitaciones, localmente fuertes, con tormentas puntuales en el entorno de Alborán y en los litorales de Murcia.

Al mismo tiempo, la entrada de una masa de aire ártico reforzará el frío en la mitad norte, con precipitaciones en Galicia, la cornisa cantábrica y el alto Ebro, muchas de ellas ya en forma de nieve a cotas bajas. En estas regiones, la Cabalgata de Reyes podría verse afectada por nevadas y temperaturas muy bajas.

Las temperaturas previstas para las cabalgatas
En Canarias, la tarde y noche de Reyes estarán marcadas por cielos nubosos, precipitaciones persistentes en las vertientes norte de las islas montañosas, descenso térmico y viento intenso del norte.

Noche de Reyes

Durante la noche y las primeras horas del Día de Reyes, la inestabilidad persistirá en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares, con precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormenta. Además, el paso de frentes dejará lluvias y nevadas en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y el norte del Sistema Ibérico.

La nieve podrá caer a cotas muy bajas, entre 200 y 300 metros, e incluso de forma puntual por debajo, con posibilidad de nevadas también en algunos puntos de Mallorca.

El frío será el gran protagonista de la madrugada, con heladas generalizadas en el interior peninsular -salvo en el valle del Guadalquivir- y especialmente intensas en la Meseta Norte, el tercio este y las zonas de montaña.

