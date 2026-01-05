El aviso de César Gonzalo: una cabalgata ártica, con nieve, lluvia y frío

Sus majestades reales de oriente van a pasar muchísimo frío durante esta tarde de cabalgatas. Se van a encontrar de lleno con la masa de aire ártico, que ayer llegaba a nuestro país, justo cuando la borrasca Francis dejaba un auténtico diluvio en Andalucía. Y que nos va a obligar a sacar los mejores abrigos.

Cabalgata ártica

Aunque la ilusión puede con todo, y seguramente también con el frío de origen ártico. Pero a pesar de ello. habrá que abrigar mucho a los más pequeños a la hora de la Cabalgata. Las temperaturas a las 20:00 horas serán tan bajas como los 2º bajo cero previstos en Soria y Teruel; Los 0º de Cuenca; El -1º de Zamora, León y Pamplona; Y los solo 2ºC que se prevén al paso de las carrozas en Madrid y Ciudad Real. Para recoger caramelos será imprescindible llevar guantes, bufanda, abrigo y en el este también paraguas.

Nieve y Lluvia

En Madrid, Guadalajara, Segovia y Ávila entre otros, hemos tenido un regalo adelantado de Reyes en forma de nevadas de durante la madrugada. En estos puntos no nevará más, pero sí podrá hacerlo aún en el este y el norte del país. Con avisos por nevadas activos en el resto de Castilla-La Mancha, interior de Murcia, de la Comunidad Valenciana, este de Andalucía y en el entorno de la cordillera cantábrica. A primera hora de la tarde los avisos se habrán desactivado en Aragón y Cataluña, pero durante la mañana es probable a partir de tan solo 400 metros la nieve sigua apareciendo. En cuanto a las lluvias dan una tregua en Málaga y en Cádiz, aunque volverá, con mucha menos fuerza, a última hora a estas regiones. En cambio, el día se presenta lluvioso en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, norte de Canarias y Baleares. Por el contrario, en el centro y oeste irán apareciendo grandes claros a lo largo de la tarde.

Día de Reyes

Mañana 6 de enero los que estrenen sus regalos tendrán que hacerlo muy abrigados. Se esperan heladas generalizadas en todo el interior, que solo dejarán al margen a zonas de costas. El tiempo se vuelve mucho más estable, ya sin la presencia de la borrasca Francis. Solo de madrugada podrá dejar fuertes tormentas en Granada, Almería, la Región de Murcia y Alicante. En el resto predomina la estabilidad, con cielos prácticamente despejados, salvo por las nubes acumuladas en zonas de montaña del centro y norte. Será en la cordillera cantábrica y los Pirineos donde podrá seguir nevando, gracias a los fuertes vientos del norte. En el norte de Galicia, de Asturias, de Cantabria y de Canarias se mantendrán la previsión de débiles precipitaciones. Con la marcha de sus majestades de oriente, las temperaturas comenzarán a recuperarse durante el resto de la semana. Serán menos gélidas, pero igualmente seguiremos con frío.

