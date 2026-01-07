Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carreteras cortadas, avisos rojos y temperaturas bajo cero por el temporal en varios puntos en España

La entrada de una masa de aire muy frío, unida al paso de varios frentes, dejará precipitaciones en buena parte del país.

Mara Fernández
Publicado:

Este miércoles 7 de enero va a ser una jornada marcada por nieve, viento, frío y oleaje donde se activarán avisos en 14 comunidades autónomas. La entrada de una masa de aire muy frío, unida al paso de varios frentes, dejará precipitaciones en buena parte del país, con especial incidencia en zonas de montaña y del interior, donde la cota de nieve descenderá de forma notable a lo largo del día.

Además, las rachas de viento fuerte y el descenso generalizado de las temperaturas intensificarán la sensación térmica, mientras que el estado de la mar será especialmente adverso en el litoral, con fuerte oleaje en amplios tramos de la costa. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos y seguir la evolución de los avisos meteorológicos ante una jornada de tiempo invernal que podría generar incidencias.

Carreteras afectadas por el temporal

Con el temporal, la nieve ha afectado a seis carreteras de la red principal en Burgos, Zamora, Orense, Valladolid, León y Palencia, aunque todas ellas permanecen transitables, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Asimismo, una decena de vías de la red secundaria están cortas al tráfico.

Las vías afectadas son la A-1 en Castañares (Burgos), la A-52 en Mombuey (Zamora) y Canda (Ourense), la A-6 en los entornos de Astorga (León) y Tiedra (Valladolid), la A-62 en Gomecello (Salamanca) y Buniel (Burgos), la AP-66 en Caldas de Luna (León) y la A-231 en Osorno (Palencia y Tardajos (Burgos).

En cuanto a las carreteras cortadas al tráfico, en la red secundaria están la BV-4024 a la altura de Guardiola de Berguedà (Barcelona), en Salamanca la DSA-191 a la altura de Candelario. En Asturias, están cortadas la CO-4 en Covadonga y en Gamoneu (Asturias); la LN-8 en Quempu.

Por su parte, las vías afectadas en Granada son la a carretera A-395 en Sierra Nevada, en Dilar y el puerto de montaña de la carretera A-4025. En Navarra está prohibido el tráfico por la NA-2012 en Muskilda e Irati y la NA-2011 a la altura de Pikatua.

¿En qué comunidades se activan los avisos?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 7 de enero, tras las festividades navideñas, avisos con mínimas de -6 grados en Girona y Huesca, -5 grados en Ávila y Cuenca y de hasta -14 grados en Parameras de Molina (Guadalajara), esta última con nivel rojo de "peligro extraordinario", según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También hay de nivel amarillo por temperaturas mínimas que podrían alcanzar hasta los -4 grados en diferentes puntos de las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, así como en Mallorca, la Cantabria del Ebro, Ávila, Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Tarragona, la sierra de Madrid, Murcia, la vertiente cantábrica de Navarra, el centro de Navarra, el Pirineo navarro, Alicante, Castellón y Valencia.

Asimismo, el frío activará avisos de nivel naranja en las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Girona y Lleida. En este contexto, se prevén mínimas de hasta -6 grados en Girona y Huesca, -5 grados en Ávila y Cuenca, mientras que en las Parameras de Molina (Guadalajara) se alcanzarán hasta los -14 grados, motivo por el cual esta zona se encuentra en aviso rojo por frío, catalogado como de "peligro extraordinario".

Por otro lado, los avisos por oleaje afectarán a Asturias (litoral occidental y oriental), Baleares, con nivel amarillo y naranja en Mallorca y Menorca, Cantabria (litoral), Tarragona, Girona, Guipúzcoa, Vizcaya, Melilla, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife.

Además, estarán en aviso amarillo por nieve las provincias de Huesca, Zaragoza, León, Zamora, Lleida, el centro de Navarra y Álava. En cuanto al viento, se han activado avisos amarillos en Huesca, Girona, Lleida, Tarragona, Castellón, así como en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

