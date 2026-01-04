Mercedes Martín: "Las lluvias intensas provocan crecidas de ríos e inundaciones en Andalucía"

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Andalucía están provocando crecidas significativas en varios ríos, especialmente en las provincias de Cádiz y Málaga, donde las autoridades mantienen activados distintos niveles de aviso por riesgo hidrológico e inundaciones.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Hidrosur), varios cauces han superado los umbrales habituales de alerta. En la provincia de Cádiz, el río Hozgarganta, a su paso por Jimena de la Frontera, presenta niveles muy elevados tras acumulaciones de lluvia que han superado los 150 l/m², y que en zonas de sierra han alcanzado o superado los 200 l/m². El nivel del río ha rebasado los 5 metros, situándose por encima de registros históricos recientes.

También en Cádiz, el río Álamo, en Benalup de Sidonia, y el río Guadiaro, en San Pablo de Buceite y en el Puente de Cuatro Ojos, en Ubrique, se mantienen en niveles de vigilancia, con tendencia a la subida.

Desbordamientos y avisos en Málaga

En la provincia de Málaga, la situación es igualmente delicada en la cuenca del Guadalhorce. El río Grande se ha desbordado a su paso por Guaro, mientras que distintas estaciones del Guadalhorce y del río Turón, en puntos como Cártama, Aljaima y Ardales, registran caudales elevados tras las lluvias persistentes.

Ante este escenario, la AEMET ha activado avisos de nivel rojo por lluvias torrenciales en las comarcas de Sol y Guadalhorce, donde se han acumulado más de 120 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas, un umbral considerado de peligro extraordinario. El aviso permanece activo hasta el final de la jornada.

Además, las autoridades autonómicas han enviado mensajes Es-Alert a 27 municipios de la zona para advertir del riesgo de inundaciones y crecidas repentinas.

Qué se espera en las próximas horas

Aunque las precipitaciones más intensas tenderán a perder fuerza de forma progresiva, los expertos advierten de que los ríos pueden seguir creciendo incluso después de que remita la lluvia, debido a la llegada de escorrentías desde las cabeceras y zonas de montaña. Por este motivo, el riesgo no desaparece de forma inmediata.

Desde Protección Civil y el servicio de emergencias 112 se insiste en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de cauces, riberas y zonas inundables.

Recomendaciones a la población

Las autoridades recuerdan algunas recomendaciones básicas ante el riesgo de inundaciones. Se pide no cruzar carreteras, caminos ni zonas anegadas, así como evitar circular o permanecer en las inmediaciones de ríos, arroyos y cauces, aunque aparentemente lleven poco caudal.

En caso de que el agua afecte a viviendas, se recomienda subir a las zonas más altas, no acceder a sótanos o garajes y seguir en todo momento las indicaciones oficiales de los servicios de emergencia.

La situación se mantiene bajo vigilancia constante, con especial atención a la evolución de los ríos mediterráneos andaluces, que pueden registrar respuestas muy rápidas y crecidas bruscas durante episodios de lluvia intensa.

