Alerta roja en el Pirineo de Girona por viento y temporal marítimo en Menorca

Este domingo se prevén rachas de hasta 140 kilómetros por hora en el Pirineo de Girona. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido aviso rojo (riesgo extremo), en una jornada que afectará sobre todo al nordeste peninsular, los Pirineos y Baleares.

El temporal traerá fuerte oleaje, nevadas a partir de los 800 metros y rachas huracanadas de viento. Mientras que en el sur se esperan temperaturas propias de la primavera.

Alerta de viento en varias partes de España

La alerta estará activa hasta las 15.59 horas de hoy, 15 de marzo, en el Pirineo de Girona. Se avecina un viento "muy intenso y probables ventiscas en cotas altas" y pueden "provocar reducción de visibilidad y condiciones muy adversas en zonas de montaña".

El aviso naranja se mantiene por la AEMET en el Pirineo oscense, Pirineo de Lleida, prepirineo de Barcelona, Ampurdán, interior norte de Castellón y la zona de Gúdar y Maestrazgo a causa de las rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Además de los vientos que alcanzan los 90 kilómetros por hora en el prelitoral sur de Tarragona y en Menorca.

En las zonas más expuesta del nordeste de la península y del norte de Baleares se prevé que las rachas podrán se muy fuertes y el Pirineo oriental se verá afectado por huracanadas. Girona y Baleares también mantienen avisos importantes por fenómenos costeros con vientos de hasta fuerza 9 y olas de entre 4 y 7 metros. Estas podrían alcanzar los 11 o 12 metros en Menorca y en el Ampurdán.

Mallorca recibe avisos que afectan a la sierra de Tramontana, el norte y nordeste de la isla y el levante mallorquín durante gran parte del día. Por otra parte, se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia, la vertiente cantábrica, los Pirineos, Baleares y zonas del sistema Ibérico y Central, a lo que se añaden precipitaciones más persistentes en el interior del área cantábrica.

Cúmulos de nieve y subida de temperaturas

La nieve hará presencia con cúmulos por encima de 800 a 1.000 metros en el norte los Pirineos y de forma más débil en otras zonas de montaña de la mitad norte. Se alcalizarán cúmulos de 1.000 a 1.400 metros.

Por otra parte, subirán las temperaturas máximas en la mitad occidental peninsular y en el extremo nordeste. Por el contrario, descenderán en otras zonas y en Baleares, con valores más bajos en Pirineos y el sistema Ibérico. Ciudades como Sevilla o Huelva llegarán alrededor de 22 grados.

Canarias se cubrirá el cielo con lluvias débiles e intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Un alisio moderado hará presencia con fuertes rachas.

La Agencia Estatal recomienda extremar la precaución ante esta meteorología adversa, evitar actividades en el exterior que se puedan ver afectadas por el viento u oleaje y seguir las indicaciones de Protección Civil.

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