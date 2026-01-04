La borrasca Francis activa alertas en nueve comunidades por lluvias intensas y nieve

La jornada de este domingo estará marcada por mucha inestabilidad, la borrasca "Francis", situada entre el Estrecho y el oeste de Alborán, provocará lluvias intensas en zonas del golfo de Cádiz y del sur peninsular, así como nevadas en cotas bajas del norte y noreste.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones más intensas se esperan en los tercios sur y sudeste peninsulares, pudiéndose superar los 80 litros por metro cuadrado.

Las mayores acumulacionesde nieve se prevén en la Cordillera Cantábrica, el sector oriental del Sistema Central y, puntualmente, en zonas llanas de la meseta Norte, con cotas que podrían situarse por debajo de los 400-500 metros en las primeras áreas montañosas.

En el Sistema Central podría nevar en torno a los 800 metros de altura. También se esperan episodios en áreas de la Ibérica y del Pirineo oscense, en cotas inferiores a los 1.000 metros.

A esta hora del domingo ya hay aviso naranja en Andalucía, concretamente en las provincias de Cádiz y Málaga, y en la Comunidad Valenciana, (amarillo en Almería). El resto de avisos son amarillos: en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana y Ceuta.

Se activan los avisos naranja en Andalucía y Comunidad Valenciana por lluvias intensas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja (peligro importante) en zonas de Andalucía y la Comunidad Valenciana debido a lluvias intensas.

Se prevé que en algunas áreas se acumulen más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Andalucía, el aviso naranja afecta a Cádiz, especialmente en el Estrecho, con acumulados de hasta 100 litros. En Málaga, el aviso naranja se extiende a Sol y Guadalhorce, con las mismas precipitaciones. Otras zonas como Ronda y el Levante de Almería están bajo aviso amarillo. Ceuta también se encuentra en aviso amarillo por lluvias.

En la Comunidad Valenciana, el litoral norte de Alicante tiene aviso naranja por lluvias con acumulados de hasta 114 litros, mientras que el resto de la provincia está en aviso amarillo por fenómenos costeros.

También se activa el aviso amarillo por lluvias y viento en el sur de Valencia.

Por otro lado, varias comunidades están en aviso amarillo por nieve, especialmente en Castilla y León, donde se esperan acumulados de hasta 10 centímetros en áreas de Soria y Segovia. El aviso también afecta a La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid por nieve y fenómenos costeros.

El temporal de nieve y hielo afecta ya a 18 carreteras secundarias

Un total de 18 carreteras se ven afectadas a primera hora de la mañana de este domingo por el temporal de hielo y nieve, todas ellas de la red secundaria, siendo Asturias la región donde más problemas se están registrando, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Son siete las provincias cuyas carreteras se están viendo afectadas por la nieve: Asturias (con ocho carreteras que están sufriendo el azote de la nieve), Granada, Almería, Huesca, León, Salamanca y Navarra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.