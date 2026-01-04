Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

TEMPORAL

La borrasca Francis activa alertas en nueve comunidades por lluvias intensas y nieve

Se esperan lluvias intensas en zonas del golfo de Cádiz y del sur peninsular, así como nevadas en cotas bajas del norte y noreste.

La borrasca 'Francis' deja este domingo intensas lluvias y nevadas en cotas bajas del norte y noreste peninsular

La borrasca 'Francis' deja este domingo intensas lluvias y nevadas en cotas bajas del norte y noreste peninsularEUROPAPRESS

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

La jornada de este domingo estará marcada por mucha inestabilidad, la borrasca "Francis", situada entre el Estrecho y el oeste de Alborán, provocará lluvias intensas en zonas del golfo de Cádiz y del sur peninsular, así como nevadas en cotas bajas del norte y noreste.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones más intensas se esperan en los tercios sur y sudeste peninsulares, pudiéndose superar los 80 litros por metro cuadrado.

Las mayores acumulacionesde nieve se prevén en la Cordillera Cantábrica, el sector oriental del Sistema Central y, puntualmente, en zonas llanas de la meseta Norte, con cotas que podrían situarse por debajo de los 400-500 metros en las primeras áreas montañosas.

En el Sistema Central podría nevar en torno a los 800 metros de altura. También se esperan episodios en áreas de la Ibérica y del Pirineo oscense, en cotas inferiores a los 1.000 metros.

A esta hora del domingo ya hay aviso naranja en Andalucía, concretamente en las provincias de Cádiz y Málaga, y en la Comunidad Valenciana, (amarillo en Almería). El resto de avisos son amarillos: en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana y Ceuta.

Se activan los avisos naranja en Andalucía y Comunidad Valenciana por lluvias intensas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja (peligro importante) en zonas de Andalucía y la Comunidad Valenciana debido a lluvias intensas.

Se prevé que en algunas áreas se acumulen más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Andalucía, el aviso naranja afecta a Cádiz, especialmente en el Estrecho, con acumulados de hasta 100 litros. En Málaga, el aviso naranja se extiende a Sol y Guadalhorce, con las mismas precipitaciones. Otras zonas como Ronda y el Levante de Almería están bajo aviso amarillo. Ceuta también se encuentra en aviso amarillo por lluvias.

En la Comunidad Valenciana, el litoral norte de Alicante tiene aviso naranja por lluvias con acumulados de hasta 114 litros, mientras que el resto de la provincia está en aviso amarillo por fenómenos costeros.

También se activa el aviso amarillo por lluvias y viento en el sur de Valencia.

Por otro lado, varias comunidades están en aviso amarillo por nieve, especialmente en Castilla y León, donde se esperan acumulados de hasta 10 centímetros en áreas de Soria y Segovia. El aviso también afecta a La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid por nieve y fenómenos costeros.

El temporal de nieve y hielo afecta ya a 18 carreteras secundarias

Un total de 18 carreteras se ven afectadas a primera hora de la mañana de este domingo por el temporal de hielo y nieve, todas ellas de la red secundaria, siendo Asturias la región donde más problemas se están registrando, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Son siete las provincias cuyas carreteras se están viendo afectadas por la nieve: Asturias (con ocho carreteras que están sufriendo el azote de la nieve), Granada, Almería, Huesca, León, Salamanca y Navarra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La marisma de Doñana podría desaparecer en 61 años

El futuro de la marisma de Doñana vuelve a situarse en el centro del debate científico

Publicidad

El Tiempo

La borrasca 'Francis' deja este domingo intensas lluvias y nevadas en cotas bajas del norte y noreste peninsular

La borrasca Francis activa alertas en nueve comunidades por lluvias intensas y nieve

DGT llama a planificar los viajes y extremar la precaución por la borrasca 'Francis' y la llegada de nieve

La borrasca Francis activa las alertas: lluvias torrenciales, nieve en cotas bajas y frío invernal

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín avisa de nieve y heladas en capitales de España: dónde y cuándo nevará entre el domingo y Reyes

Nieve en Madrid
Nevadas

La AEMET alerta de fuertes tormentas y posibles nevadas en todo Madrid

En este pueblo la próxima semana el termómetro marcará los -20 ºC de mínima
FRÍO INVERNAL

En este pueblo la próxima semana el termómetro marcará los -20 ºC de mínima

Roberto Brasero y la previsión para los primeros días de enero
La previsión

Roberto Brasero y la previsión para los primeros días de enero: "Borrasca para Año Nuevo y nevadas para Reyes"

El tiempo nos presenta un menú completo en este cambio de año y primeros días del Año Nuevo. No faltará una borrasca, otra entrada de aire polar y posibles nevadas en vísperas de Reyes.

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembre
Tus imágenes

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembre

El invierno empieza a dibujar sus primeras postales. Durante diciembre, el frío, la escarcha y las nieblas han transformado el paisaje en escenas únicas que ya compiten por convertirse en la mejor foto del mes en El Tiempo.

La previsión del 1 de enero

Mercedes Martín avisa: "Nochevieja con frío intenso y comienzo de año marcado por lluvias fuertes en Canarias"

César Gonzalo

Los cambios que trae el Año Nuevo, según César Gonzalo: despediremos el año con frío y nieblas

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Despediremos 2025 con frío y nieblas engelantes"

Publicidad