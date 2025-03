La tregua de las lluvias se acerca: El anuncio de César Gonzalo para después de un lluvioso e invernal fin de semana

Seguimos bajo los efectos de la borrasca ‘Martinho’, la novedad es que ahora se sitúa al norte de la Península, introduciendo vientos más fríos. Seguiremos con los paraguas y además el abrigo. Así terminaremos el primer fin de semana de la primavera, que se volverá invernal.

Tormentas de primavera

Las lluvias durante las primeras horas de este viernes han sido especialmente abundantes en el centro, de la mano de una línea de tormentas. Durante la mañana ha llegado al Mediterráneo, y se encontrarán con abundante calima, dando lugar al fenómeno de las lluvias de barro. En el centro las precipitaciones han dado una breve tregua, pero de cara a la tarde, regresarán y de nuevo dejarán importantes acumulados. En aviso de nivel amarillo se mantienen Cáceres, Toledo, el norte de Guadalajara, zonas de montaña de Castilla y León, y el entorno de los Pirineos. En estos puntos se esperan lluvias persistentes que pueden seguir elevando el cauce de las ríos, mucha precaución en zonas inundables. Lloverá de nuevo en Andalucía, pero no serán tan fuertes como las de ayer. Las islas Canarias se quedarán al margen de las lluvias. El viento seguirá soplando con fuerza en el norte y el centro, pero sin alcanzar las rachas huracanadas del pasado jueves.

Descenso térmico

Las temperaturas bajarán durante este viernes y también durante el sábado. De forma que tendremos por delante un frío fin de semana con más lluvias. Mañana las más copiosas se esperan el en norte de Galicia y de las Comunidades del Cantábrico. Volverán a recorrer casi todo el país, pero será difícil verlas en las costas andaluzas y resto del Mediterráneo. Con el ambiente más frío, la cota de nieve irá bajando para situarse sobre unos 1.400 metros en la mitad norte. De cara al domingo las precipitaciones de forma débil nos seguirán acompañando, además regresarán a las costas del Mediterráneo.

Se ve el final

Se mantiene el pronóstico de un cambio de tendencia en el tiempo. Si no hay sorpresas, terminará esta racha de lluvias que está poniendo en apuros a nuestros ríos y embales por su exceso. Insistimos, si no cambia nada, a partir del martes las precipitaciones se reducirán drásticamente, aunque no se marcharán del todo. El tiempo anticiclónico y soleado aún tardará en llegar.

