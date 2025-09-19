Roberto Brasero: "Del trópico al polo"

Más nubes, menos calor

Este viernes, además del calor y unos avisos de nivel naranja en Canarias por altas temperaturas, tenemos avisos también por tormentas para esta tarde en el este de Castilla y León, la Rioja, sur de Navarra y de la Comunidad de Madrid y la ibérica zaragozana. Ya han caído algunas en Guadalajara y está lloviendo también en Extremadura. Vuelve el olor a tierra mojada y este alto índice de humedad unido a las altas temperaturas que persisten en casi toda España nos recuerda al clima tropical. De hecho de origen subtropical es la masa de aire que nos elevado el termostato en la recta final del verano. Pero antes de que acabe llega otra masa de aire muy distinta, cuyo origen está en el polo norte, y aunque cuando llegue aquí ya no será tan frío, ese reemplazo de una masa de aire por otra es lo que más nos llamará la atención en estos últimos días del verano: el domingo ya no tendremos este calorazo de ahora y el lunes directamente hará frío en muchas zonas de España.

Un frente llega mañana

Este sábado esas nubes irán en aumento en lluvias desde primera hora en el oeste de Galicia. Luego llegará otro que irá avanzando hacia el este a partir del mediodía, irá dejando precipitaciones a su paso tanto en Galicia como las comunidades del Cantábrico y norte de Castilla y león. Algunas podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormenta, sobre todo hacia el oeste de Galicia e interior de las comunidades cantábricas y a última hora en Navarra, sierras de la Rioja y norte de Aragón. Mañana tenemos avisos de nivel naranja a partir de las 17 horas en el pirineo navarro, pirineo oscense y Cinvo Villas en Zaragoza, por lluvias que pueden dejar 30 l/m2 en 1 hora y acompañadas de granizo y viento fuerte. Estas lluvias, ya más débiles y esporádicas, podrían extenderse también por el resto de Castilla y León hasta el sistema Central (algún chubasco puede caer en la Sierra de Madrid) así como las sierras del este peninsular donde por la tarde pueden crecer nubes de evolución y acabar dejando un chaparrón. No se espera que sea fuerte ni que alcance e llitoral mediterránedo, donde el viento de levante acumulará nubes bajas por la mañana, así coo en Baleares. Más soleados los cielos del suroeste peninsular y del sur de Canarias, donde seguirá no obstante la calima y las temperaturas elevadas. Y es que el sábado seguirá siendo un día caluroso, aunque bajen algo ya las temperaturas pero esa bajada solo se notará en Galicia y Asturias con máximas de 20º poque en el resto seguiremos alcanzando los 30º y superándolos en el sur de Andalucía y el archipiélago canario, donde todavía pueden llegar a los 35º. El sábado todavía será caluroso en buena parte de España.

Tormentas con granizo

El domingo podría reforzarse la intensidad de las lluvias en el norte y sobre todo noreste peninsular: ese aire frio que irá entrando en capas altas, y el contraste con el que tendrá alrededor, hará que puedan intensificarse las lluvias con acumulaciones significativas en los Pirineos o en el este de Cataluña, donde hay previsto activar los avisos de nivel naranja para la jornada dominical oor Precipitación acumulada en una hora de 40 l/m2 y con probable granizo grande por la presencia de ese aire más frío en capas superiores. También tendremos chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes en interiores del tercio este y esta vez sí podrán llegar las nubes y alguna lluvia hasta el litoral mediterráneo. Seguirán en el extremo norte, sobre todo hacia el Cantábrico oriental y el alto Ebro y ya en el resto de la península, Baleares y Canarias es poco probable que llueva, aunque tendremos nubes sobre todo por la mañana y cielos más despejados por la tarde en el suroeste peninsular.

Adiós al calor el domingo...

Y sobre todo el domingo, el último del verano, tendremos una bajada extraordinaria de las temperaturas, al ir siendo desplazada esa masa de aire cálido subtropical y substituida por esa otra de origen casi polar que se descuelga desde el norte de Europa en forma de vaguada. El resultado: de 10 a 15 grados menos que hoy. Todavía serán calurosas las temperaturas en el sur de Mediterráneo, donde seguirán a 30º y también en el valle del Guadalquivir donde llegarán todavía a 34º. Pero en el resto de la mitad sur peninsular y la zona centro ya serán más próximas a los 25º y en la mitad norte se quedarán en los 20º o incluso por debajo. El domingo todavía llegaremos a 33º en Murcia, 30º en Málaga o 29º en Ciudad Real, pero ya estaremos a 26º en Madrid, 20º en Ávila, 18º en Santander o 17º en Burgos. Eso en cuanto a las máximas. Pero luego llegará la noche, y ahí tenemos que hablar de las mínimas que será lo verdaderamente relevante del tiempo en los próximos días: la semana que viene empezará con frío.

… Y el lunes, frío

El lunes despedimos el verano: el otoño empezará este 22 de septiembre a las 20 y 19 hora peninsular española. Por lo tanto el amanecer del lunes será el último amanecer del verano, y vamos a despedirlo con temperaturas bajo cero en los principales sistemas montañosos de nuestro país. Si quedasen precipitaciones, ya podrían ser en forma de nieve, pero ya el lunes habrán pasado el frente y las tormentas del domingo. Lo que tendremos en un ambiente muy frío para estrenera la semana en toda España salvo en las islas y en el litoral del Mediterráneo donde seguirán las mínimas en torno a los 20º. Pero en Córdoba quien madrugue saldrá a la calle con 12º, en Madrid con 10º.. en Logroño con 8º, en Vitoria con 6º, en Salamanca con 5º y en Ávila con 3º. Unas mínimas de un otoño ya bien avanzado y que vamos a tener en la última noche de un verano que ha sido extremadamente cálido, Y aún lo seguirá siendo mañana y el domingo ya menos. Y tras los primeros días del otoño que serán fríos, llegarán luego los veranillos.

