César Gonzalo avisa cuándo llega lo peor de esta prórroga del mes de agosto

Suma y sigue, las temperaturas siguen ascendiendo y a partir de ahora sobre todo lo van a hacer en el norte, es donde aún no había llegado el calor de agosto. El jueves se alcanza el pico de este episodio de temperaturas estivales, para después descender bruscamente durante el domingo y el lunes. Súbita bajada que llegará acompañada del regreso de las lluvias a la mitad norte, donde podrán ser fuertes. Iremos confirmando este pronóstico. De momento seguimos inmersos en la prórroga del mes de agosto.

El calor llega al norte

Lo hará con un ascenso notable, que añadirá hasta 7ºC, en el norte de Castilla y León, interior de las comunidades del Cantábrico, Navarra y La Rioja. En el resto de la península y Canarias de forma más suave las temperaturas siguen incrementándose. La tarde dejará máximas de 34ºC en Pamplona, 32º en León, 30º en Bilbao y hasta 36º en Ourense. El ambiente más fresco se mantiene en las costas gallegas y cántabras con máximas ancladas en los 22º a 24º.

Avisos por altas temperaturas

Los avisos de AEMET por intenso calor siguen activos en la mitad sur, en nivel amarillo, los encontramos en Extremadura, sur de Ávila, norte de Toledo y valle del Guadalquivir por temperaturas de hasta 38ºC. También en Canarias con valores de hasta 34º, puntualmente en Gran Canaria rozarán los 36º. Además, en el archipiélago se mantiene el aviso por densa calima.

Estabilidad total

Las altas presiones nos van a seguir acompañando hasta este viernes. Dejando ambiente soleado en casi todo el país. De momento en esta jornada, las nubes más duraderas serán las acumuladas por el viento de levante en las costas el este de Cádiz, de Málaga, y en Ceuta. En Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve, se esperan cielos nubosos. Las de tipo alto serán las que como mucho decorarán los cielos del nordeste. En el resto tendremos un miércoles y jueves soleados. Durante el viernes también, aunque en el interior por la tarde podrán surgir algunas tormentas.

Otoño de golpe

Este calor anómalo, se marcha de un plumazo durante el fin de semana. El domingo será la jornada que marcará la diferencia con una bajada muy acusada de las temperaturas. Desplome que continuará durante el lunes, en el último día del verano, probablemente recibamos la nueva estación con valores más fríos de lo que correspondería para un 22 de septiembre. El próximo lunes diremos adiós a la manga corta y hola a chaquetas y pantalón largo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.