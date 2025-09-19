Arranca la desescalada del calor por la llegada de una masa de aire polar: "Hay que ir pensado en buscar la manga larga"

El próximo lunes los termómetros del norte marcarán hasta 20ºC menos que hoy. Vamos a vivir un auténtico desplome de las temperaturas, especialmente durante el sábado y el domingo. Todo debido a la llegada de una masa de aire polar, que reemplazará a la que aún hoy nos dejará altas temperaturas.

Ligera bajada

El calor repunta en Canarias, donde se activa el aviso de nivel naranja por máximas de hasta 37 ºC en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. En el nivel amarillo se encuentra el resto de las islas, por calor y de nuevo calima. En el resto de la Península tendremos una ligerísima bajada, salvo las costas cantábricas y de Pontevedra donde aún hoy subirán. Se alcanzarán 30 ºC en Santander, Oviedo y Pontevedra. El calor se reduce en Badajoz con 35ºC, también en Madrid, Zamora y Zaragoza con 34º.

Cambia el tiempo

El viernes ha comenzado con algunos chubascos en Cáceres y la meseta norte. Podrán ser fuertes obligando a activar los avisos de AEMET en la Castilla y León, sur de Navarra, La Rioja, y Zaragoza. En estos puntos cabe esperar chaparrones intensos que podrán ir acompañados de granizadas. Algún chaparrón podría darse durante la tarde en zonas de montaña de Extremadura, incluso en los alrededores del sistema central. Las nieblas de primera hora irán abriendo en el Cantábrico. En el resto predominarán los cielos despejado.

Llegan lluvias

A lo largo del día de mañana irán recorriendo el norte de Galicia, de Castilla y León, Asturias, Cantabria y el País Vasco. En el resto tendremos cielos más nubosos que los de los últimos días en el oeste, y despejados en el este. De Cara al domingo las precipitaciones podrán ser fuertes en Navarra, Aragón y Cataluña. Más débiles podrán llegar a la Comunidad Valenciana y no se pueden descartar del todo en Castilla y León, Madrid y norte de Guadalajara.

Desplome térmico

Durante el sábado las temperaturas se desplomarán en Galicia, Asturias, León y en Canarias donde restarán hasta 7 ºC a los valores de hoy. En el resto, salvo en Andalucía y el Mediterráneo, la bajada se dejará notar, pero no será tan intensa. De cara al domingo se podría vivir una bajada extraordinaria, que podría restar hasta 12ºC en el País Vasco, Navarra y la Rioja. Perderán hasta 7 ºC en Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid. El calor también dará un paso atrás en Andalucía. Además, seguirán bajando durante el lunes. Por tanto con pantalón, manga larga incluso con abrigo en el norte, recibiremos al otoño a las 20:19h. Lo haremos con temperaturas que serán bajas de lo habitual para un 22 de noviembre.

