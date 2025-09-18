Roberto Brasero: "Del calorazo al frío"

El pico de calor

Esta próxima noche que tenemos por delante será aún más calurosa que la pasada. El pico de calor de estos días de temperaturas extraordinariamente altas ya ha pasado en cuanto a las máximas pero todavía subirán las mínimas de esta próxima madrugada. Noche de ventanas abiertas. Amanecer cálido y luego, un día de calor bochornoso, esa puede que sea la novedad para mañana viernes. Aún subirán más las temperaturas máximas en las Islas Canarias , donde tenemos para mañana avisos de nivel naranja por calor intenso en Fuerteventura, Lanzarote y el sur de Gran Canaria, y además con calima y con posibles tormentas en las cumbres de Tenerife. En el resto de España ya no subirán más las máximas de mañana e incluso pueden bajar ligeramente, pero casi ni se notará, porque continuarán muy elevadas, y además con la humedad de las nubes que tendremos en el este peninsular por la mañana y en el oeste por la tarde aumentará la sensación de bochorno. En Extremadura y Castilla y león podríamos tener además alguna tormenta vespertina.

Sábado caluroso y con lluvia en el norte

Para el sábado esas nubes irán en aumento: Predominarán los cielos nuboso o a intervalos en la mayor parte del país, tras el paso de un primer frente que dejará lluvias en el noroeste y el centro del cantábrico de madrugada. Luego entrará un nuevo frente por Galicia que a partir del mediodía, irá dejando precipitaciones a su paso tanto en Galicia como las comunidades del Cantábrico y norte de Castilla y león. Algunas podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormenta, sobre todo hacia el oeste de Galicia e interior de las comunidades cantábricas y a última hora en Navarra, sierras de la Rioja y norte de Aragón. No se espera que lleguen las lluvias hasta en mediterráneo, donde el viento de levante acumulará nubes en el litoral y en Baleares, por la mañana. Más soleados los cielos del suroeste peninsular y del sur de Canarias, donde seguirá no obstante la calima y las temperaturas elevadas. Y es que el sábado seguirá siendo un día caluroso, aunque bajen algo ya las temperaturas pero esa bajada solo se notará en Galicia y Asturias con máximas de 20º porque en el resto seguiremos alcanzando los 30º y superándolos en el sur de Andalucía y el archipiélago canario.

El domingo menos calor...

El domingo podría reforzarse la intensidad de las lluvias en el norte y sobre todo noreste peninsular con acumulaciones significativas en los Pirineos. Los chubascos podrán ir acompañados de tormentas localmente fuertes en interiores del tercio este. En el resto de la península, Baleares y Canarias ya es poco probable que llueva aunque tendremos nubes sobre todo por la mañana y cielos más despejados por la tarde en el suroeste peninsular. Con la llegada de este frente se irá retirando la masa de aire cálido subtropical que tenemos y será substituida a partir del domingo por otra de origen casi polar. El resultado será una bajada extraordinaria de las temperaturas entre el domingo y el lunes. El domingo todavía serán calurosas a orillas el Mediterráneo, donde seguirán a 30º y también en el valle del Guadalquivir donde llegarán todavía a 34º. Pero en el resto de la mitad sur y zona centro ya serán más próximas a los 25º y en la mitad norte rondando los 20º o incluso por debajo en el Cantábrico: la máxima prevista para el domingo en Bilbao son 18º… ¡y hoy estamos a 36º!.

… Y el lunes frío

La última noche del verano, la que va del domingo al lunes, será una noche fría ya que iremos notando como ella esa masa de aire que refrescará el ambiente del centro y norte peninsular con mínimas el lunes por debajo de los 8º en Castilla y León, y rondando los 10º en la zona centro donde hoy vamos a tener una noche tropical. Tendremos una bajada de 10º en las temperaturas mínimas y hasta 15º en las máximas previstas para el lunes. Ese día comenzará el otoño, a las 20:19 hora peninsular, y lo hará con temperaturas propias de mitad de la estación. El verano se despide con mucho calor, y el otoño llegará con frío.

