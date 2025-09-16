César Gonzalo avisa de un "calor extraordinario": "Temperaturas de agosto a mediados de septiembre"

Tenemos por delante unos días que resultarán extraordinariamente cálidos, así lo ha dicho la propia AEMET. En general las temperaturas de este martes alcanzarán valores que superan en algo más de 5ºC las temperaturas habituales para un 16 de septiembre. Pero además si nos fijamos en lo que nos espera este jueves, esa diferencia con lo normal, esa anomalía, asciende hasta superar los 10º o incluso más. Ese abultado calor anómalo es lo que hace a este episodio extraordinario.

Vuelven los avisos por calor

Como si estuviéramos en plena canícula, vuelven los avisos por calor. Por máximas de hasta 38 ºC se activan en Extremadura, y en el valle del Guadalquivir; y por valores de 36 ºC en el sur de Ávila. En Canarias al aviso por valores de hasta 34 ºC, se suma el de presencia de calima. De nuevo el calor repunta, lo hace especialmente en el interior de Galicia, de Asturias y el oeste de León. Por el contrario, da un paso atrás en Cataluña y el norte Baleares. Se rozarán los 40º en Badajoz con 39º y en Sevilla con 38º; Los 34º se imponen en Madrid, Cuenca y Ourense; rebasarán los 30 ºC en Soria, Zaragoza, Lleida, Palma y en Santa Cruz de Tenerife.

Sol desde Galicia

Es una de las noticias del día, hoy tendrán un día de cielos despejados en Galicia y Asturias. Las nubes irán dejando grandes claros en Cantabria y el País Vasco. Por el contrario, los cielos aparecerán más nubosos que los de ayer en las costas del Levante, Baleares y en el área del Estrecho. Además, se esperan algunos chubascos en el norte de Aragón, Cataluña, en Ceuta y en el extremo sur de Cádiz. En Canarias el viento alisio seguirá alcanzando algunas rachas fuertes al igual que el levante en Estrecho.

Calor extraordinario

Mañana seguimos con el ascenso térmico, se dejará notar especialmente en la mitad norte, durante el jueves y viernes llegaremos al momento álgido de esta prórroga de la canícula. Con máximas de hasta 40ºC en el Guadalquivir y Badajoz; rozarán los 35º en el centro, La Rioja, Lleida, Navarra y en el interior del País Vasco. Caso especial será Bilbao con hasta 38º previstos. Durante el fin de semana el calor comenzará a perder intensidad desde el oeste del país. Además, regresarán las lluvias al extremo norte. De la Canícula, en solo dos días, pasaremos a temperaturas otoñales para recibir al otoño el próximo lunes.

