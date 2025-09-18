Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Underwater Gardens

Así ayuda la ciencia y la biotecnología a restaurar la biodiversidad del Port Olímpic

El Port Olímpic de Barcelona vive una transformación sin precedentes: en solo 12 meses ha pasado de un fondo degradado a convertirse en un laboratorio vivo que alberga más de 100 especies marinas.

Cristina Hallett
Publicado:

En apenas 12 meses, el fondo marino del Port Olímpic ha pasado de un estado degradado a albergar más de 100 especies representativas de ecosistemas mediterráneos saludables, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la ciencia, la innovación y la biotecnología pueden acelerar la recuperación ecológica de entornos costeros. Una pieza clave de esta ambiciosa transformación es la tecnología desarrollada por Underwater Gardens International, que ha hecho posible diseñar y monitorizar una estrategia regenerativa avanzada, en el marco de un proyecto impulsado por BSM, de la mano del Ayuntamiento de Barcelona.

Cómo se ha hecho

La regeneración del Port Olímpic se apoya en Reefhopper®, el software patentado por UGI que integra análisis ambiental, modelización digital y diseño ecológico para crear soluciones regenerativas avanzadas. Esta tecnología permite planificar, monitorizar y evaluar cada intervención con rigor científico, combinando biotecnología, datos ambientales y diseño adaptado a cada ecosistema. Gracias a esta plataforma se desarrollaron los Smart Enhanced Reefs, arrecifes inteligentes construidos con materiales eco-compatibles y diseño biorreactivo, que son parte de una estrategia integral que une ciencia, innovación y tecnología para restaurar hábitats marinos. "Los SER no son simples estructuras: son refugios vivos creados a partir de ciencia y tecnología para que la naturaleza recupere su espacio. Atraen, acogen y fomentan la reproducción de flora y fauna, actúan como sumideros de carbono y mejora la biodiversidad y la calidad del agua", nos explica Marc García-Durán, CEO y fundador de Underwater Gardens International.

Regeneración marina

El proyecto no solo ha recuperado más de 100 especies marinas en apenas 12 meses, sino que ha demostrado cómo una intervención bien diseñada puede reactivar un ecosistema costero olvidado. Entre las especies observadas se cuentan crustáceos, esponjas, moluscos, peces de roca, urtas, doradas, escórporas, pulpos y mantarrayas.

Los beneficios ambientales

Son múltiples y cuantificables:

- Los arrecifes funcionan como sumideros de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.

- Actúan como conectores ecológicos que facilitan la dispersión y el desplazamiento seguro de especies entre zonas, contribuyendo a la estabilidad y recuperación del ecosistema.

- Las estructuras han recreado un hábitat dinámico, que incorpora progresivamente especies propias del litoral y refuerza la resiliencia del ecosistema.

- Se han instalado gaviones con conchas de moluscos que han estimulado la proliferación de larvas e invertebrados, impulsando la recolonización del entorno.

Un modelo replicable

El proyecto ha transformado el fondo marino del puerto y ha sentado las bases para un modelo replicable en otras ciudades costeras. La clave ha estado en combinar biotecnología, ciencia aplicada, diseño ecológico y colaboración institucional.

