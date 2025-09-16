Roberto Brasero: "Calor también para el norte"

Brumas y calima

Este miércoles tendremos temperaturas tan cálidas como las de hoy o incluso más, sobre todo en el norte de la península que es donde mañana tendremos el mayor ascenso las máximas, hasta 8º superiores a las de hoy en algunas zonas de Cantábrico oriental o el Alto Ebro. Nos espera una jornada veraniega, con mucho sol y algunas nieblas matinales en Galicia, el interior de la Comunidad Valenciana y en Baleares. Donde sí podrían nublarse los cielos, con esas nubes bajas que produce la humedad del viento de levante, será en Ceuta, Melilla, el estrecho gaditano y la cosa malagueña. En Canarias no se descarta algún chubasco en las cumbres de las islas montañosas, pero sobre todo lo que seguirá destacando mañana, como ya ha ocurrido hoy, es la presencia de la calima: altas concentraciones de polvo en suspensión en buena parte del archipiélago.

Siguen subiendo las temperaturas

Este martes, con datos hasta las 16 horas, destacan los 39º registrados en el observatorio de Almadén, en Ciudad Real o los 38,2º de Andújar, pero también los 38º que han alcanzado en Mérida, Badajoz o Sevilla y que aún se pueden superar. Mañana en estas provincias las temperaturas serán como las de hoy, es decir, igual de calurosas, y lo serán un poco más en Canarias, donde todavía subirán las máximas algunos grados (partiendo de una mínima muy elevad que se quedará por encima de los 25º en algunos puntos del archipiélago). Subirán también mañana en el interior del este peninsulary en toda la mitad norte, sobre todo hacia el País vasco, La rioja, la ribera Navarra y el este de Castilla y León. Llegaremos a 30º en Bilbao, 34º en Vitoria, Logroño y Pamplona, 35º en Zamora y Zaragoza, 37º en Toledo y las más altas de nuevo en Badajoz donde se esperar alcanzar los 40º a la sombra.

¿Hasta cuándo el calor?

Este calor de pleno verano se incrementará aún más en la jornada del jueves con un ascenso de 3 o 4 grados más en zonas del Cantábrico y uno o dos en el resto de España. Pero ese día subirán también las mínimas: noches más calurosas. Especialmente caluroso será también el viernes, y en algunas zonas de España con máximas de 10º a 15º más altas de las que corresponderían para estas fechas. El sábado ya irán bajando sobre todo en el noroeste peninsular aunque seguirán siendo elevadas en muchas zonas y para el domingo, el último domingo del verano, ahora mismo se contempla una bajada notable de temperaturas que nos llevaría a valores propios de la fecha.

