Cipriano Rus, vecino de Oliva afectado por la DANA Adam: "Cada minuto que pasaba subía un centímetro el agua"

La DANA Adam ha dejado gravemente afectada la zona de la playa de Oliva, donde el agua inundó calles y viviendas durante la madrugada del lunes. Uno de los vecinos afectados, Cipriano Rus, ha relatado cómo él y su familia tuvieron que abandonar su casa cuando el agua empezó a subir de forma muy rápida: "Estoy decepcionado, asustado aún y seguimos adelante, por lo menos lo intentamos".

Ha explicado que se despertaron alrededor de las 04:30 horas y que, en menos de media hora, ya tuvieron que salir de su vivienda. "Tuvimos que salir y nos refugiamos en casa de la vecina, en el primer piso", donde permanecieron aislados hasta la tarde, cuando la lluvia paró consiguió que su madre pudiera ser trasladada con ayuda de la Guardia Civil.

La fuerza del agua alcanzó niveles muy altos en la zona. "En la calle había más de un metro de agua y, dentro del piso, unos 70 centímetros", ha detallado, señalando que todavía se ve la marca del agua en las paredes: "Todo está destrozado".

Crecía con rapidez

Rus ha destacado la rapidez con la que creció el nivel del agua: "Nunca me había llegado el agua de la calle hasta la plaza. Ahora, de repente, en media hora subió más de medio metro". En esos momentos cuenta que observaban la subida desde la ventana: "Cada minuto que pasaba subía un centímetro el agua".

El vecino de Oliva ha reconocido que vivieron momentos de mucho miedo, y cuenta que este episodio les recordaba a la DANA de Valencia de hace dos años. "Solo pensábamos que iba a venir igual que allí. Nos tranquilizamos cuando vimos que, hacia las 10:00 o 11:00 horas, la lluvia iba disminuyendo", ha relatado.

La situación fue especialmente difícil en la playa de Oliva, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones en numerosas viviendas, por ejemplo, las plantas bajas "no se han salvado ni una", explica.

No se puede vivir

Aunque ya han podido volver a su casa, Rus ha aclarado que solo lo hacen para comenzar a limpiar: "Regresar para limpiar, no para vivir. Vivir aquí, de momento, no podemos". Ahora él y su esposa se alojan en casa de sus padres, en el núcleo de Oliva, una zona que también sufrió inundaciones, aunque de menor gravedad.

El agua ha comenzado a retirarse en algunas calles, pero todavía quedan zonas anegadas y grandes charcos, aún así señala que "se puede acceder para comenzar a trabajar, no queda otra".

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