Mercedes Martín: "Adam deja hasta 720 l/m² en la Comunidad Valenciana y ahora pone el foco en Cataluña"

La DANA Adam deja un episodio extraordinario de precipitaciones en el este peninsular. Después de descargar con especial intensidad en el sur de Valencia y el norte de Alicante, el temporal desplaza este lunes su zona de mayor adversidad hacia Cataluña.

Según los datos de AVAMET, en las últimas 48 horas se han acumulado hasta 720 l/m² en Forna, 693 l/m² en Pego y 643 l/m² en Oliva. También se superan los 600 l/m² en Real de Gandía, con 615, y Barx, con 602 l/m².

Los registros de AEMET reflejan también la excepcional intensidad de las precipitaciones. En Pego se han contabilizado 632 l/m² en 36 horas, de los que casi 430 cayeron en apenas seis horas. En ese mismo intervalo se registraron 351 l/m² en Oliva y 316 l/m² en Miramar.

Hasta 720 litros en 48 horas

Las mayores cantidades se han concentrado entre la Marina Alta y la Safor, donde numerosas estaciones han superado ampliamente los 500 l/m².

Más allá del acumulado total, destaca la extraordinaria intensidad con la que ha llovido durante algunas fases del temporal. En Pego, casi 430 l/m² se concentraron en solo seis horas durante la madrugada de este lunes.

AEMET mantiene todavía su aviso especial por chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes. El organismo explica que Adam, junto con un flujo muy húmedo procedente del este y nordeste, ha favorecido inundaciones locales y crecidas repentinas en arroyos y ramblas.

Adam se desplaza hacia Cataluña

La atención se centra ahora en Cataluña. Las precipitaciones ganarán intensidad durante la tarde, especialmente en las provincias de Barcelona y Girona.

Desde las 16:00, se mantienen los avisos de nivel naranja en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona, donde podrán registrarse hasta 40 l/m² en una hora. En sectores del prelitoral y litoral sur de Girona se contemplan además acumulados de hasta 80 l/m² en 12 horas.

La información difundida este lunes por AEMET advierte de que en algunas zonas de Barcelona y Girona podrían superarse los 100 l/m² en menos de 12 horas. El riesgo es especialmente relevante porque hay áreas que ya recibieron mucha lluvia en episodios anteriores y presentan suelos más saturados.

En el litoral catalán, el temporal irá acompañado también de viento y mala mar. Se prevé viento del nordeste de fuerza 7 y olas de entre dos y tres metros en aguas de Barcelona y Tarragona, además de precipitaciones muy fuertes acompañadas de tormenta.

Mapa de avisos por lluvias y tormentas | Antena 3 Noticias

Baleares pierde intensidad, pero todavía habrá tormentas

En Baleares, la fase más adversa se ha concentrado durante la madrugada y la mañana de este lunes. Los avisos naranjas han contemplado intensidades de hasta 50 l/m² en una hora en Ibiza, Formentera y sectores de Mallorca.

A partir de esta tarde el riesgo disminuye, aunque Adam todavía no desaparece por completo. En Ibiza y Formentera permanece el riesgo de lluvias de hasta 20 l/m² en una hora y durante la próxima madrugada todavía podrán producirse aguaceros y tormentas en el archipiélago.

Tormentas también en Murcia y Andalucía

La inestabilidad no se limita a Cataluña y Baleares. Este lunes también pueden producirse tormentas fuertes en otros puntos del área mediterránea y del sur peninsular.

En Murcia habrá que prestar atención especialmente al entorno de Cartagena, Mazarrón y el Mar Menor, mientras que en Andalucía podrán aparecer chubascos localmente muy fuertes en zonas próximas a la Serranía de Ronda.

El martes, las últimas lluvias de Adam

Las precipitaciones intensas continuarán durante la madrugada del martes en Cataluña y podrán prolongarse algo más en Baleares, especialmente durante la primera mitad del día.

Después, la tendencia será hacia una disminución progresiva de la inestabilidad. AEMET mantiene la posibilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes durante las primeras horas en el extremo nordeste peninsular y Baleares, pero Adam irá perdiendo influencia a medida que avance la jornada.

Por la tarde, las precipitaciones quedarán ya mucho más restringidas, aunque todavía podrá producirse algún chubasco aislado en el norte de Cataluña y Menorca.

La previsión para el martes 20 de octubre | Antena 3 Noticias

Hasta 10 grados por debajo de lo normal

El otro protagonista de este lunes es el frío. Las temperaturas se sitúan entre 5 y 10ºC por debajo de lo habitual para estas fechas en amplias zonas del norte y centro peninsular.

El martes los termómetros subirán, sobre todo en el norte y el este, aunque el viento continuará soplando con intensidad y dejará una sensación desapacible. Además, podrán registrarse algunas heladas en áreas de montaña del norte peninsular.

Mapa de temperaturas máximas para el martes 20 de octubre | Antena 3 Noticias

A partir del miércoles, tiempo más tranquilo

El miércoles será ya una jornada bastante más estable. Las precipitaciones quedarán principalmente restringidas a Galicia y las comunidades cantábricas, con lluvias algo más abundantes en el entorno del País Vasco, además de algunos chubascos en el nordeste de Cataluña y en las islas Canarias más montañosas.

No habrá grandes cambios térmicos y se mantendrá un ambiente plenamente otoñal, con máximas que podrán alcanzar los 25ºC únicamente en algunos puntos del sur. El jueves las lluvias quedarán prácticamente limitadas a Galicia y Canarias. Las temperaturas subirán ligeramente durante el día, pero las madrugadas serán frías, con valores inferiores a 5ºC en amplias zonas del interior de las mitades norte y este.

De cara al viernes y al próximo fin de semana, la previsión apunta a un tiempo en general más estable, con precipitaciones concentradas principalmente en el extremo norte peninsular y unas temperaturas más propias de finales de octubre.