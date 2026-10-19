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Temporal 'Adam'

La Dana Adam ha dejado lluvias extraordinarias y graves consecuencias en el litoral mediterráneo

La madrugada ha dejado acumulados extraordinarios entre Valencia y Alicante. Las fuertes tormentas irán perdiendo fuerza en estos puntos y en Baleares. En cambio, se intensificarán en puntos de Cataluña, Murcia y Andalucía. Con este panorama se mantienen los avisos naranjas en el Mediterráneo. Más débiles, los chubascos, llegarán al centro. No se esperan en el oeste.

Alertas por la Dana Adam

La Dana Adam ha dejado lluvias extraordinarias y graves consecuencias en el litoral mediterráneo | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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'Adam' la primera dana del otoño ha dejado una madrugada con lluvias extraordinarias. En 24 horas entre el domingo y el lunes se han acumulado hasta 716 litros/m2 en Forna (Alicante). También es sorprendente los 610 litros/m2 registrados en Oliva (Valencia). Las consecuencias no se han hecho esperar, con inundaciones y ríos desbordados en dos comarcas: La Safor y La Marina Alta.

Riesgo por lluvias

A lo largo de la mañana las precipitaciones deben ir perdiendo fuerza en sur de la Comunidad Valenciana, para extenderse a Castellón y Cataluña. No se podrá bajar la guardia en el resto del levante, porque de nuevo, las precipitaciones, aunque no tan intensas, regresarán desde el este de Andalucía, a Murcia, Baleares y de nuevo en la Comunidad Valenciana. Con esta previsión el aviso de nivel naranja se mantiene en Valencia y Baleares hasta primeras horas de la tarde. Se activa a partir del mediodía en Cataluña, este de Murcia y Málaga. El aviso amarillo por chubascos también se activará en el resto de Andalucía, Albacete, Ciudad Real, Ceuta y Melilla

De otoño

Las tormentas también podrán dejar algunos chubascos en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León, Aragón, Navarra y la Rioja. Además, algunas lloviznas se podrán escapar en el norte de Galicia, Principado de Asturias y norte de las islas Canarias. Será en el oeste donde predominarán los grandes claros,

Larga dana

Comenzamos a hablar de ella durante la semana pasada, con fuertes tormentas que comenzaban durante el sábado y que hoy lunes nos siguen acompañando.

Mañana martes aún tendremos una madrugada complicada en Cataluña, con chubascos que también podrían rozar Baleares. En el resto del Mediterráneo, ya no se esperan. A partir de la noche del martes el temporal mediterráneo habrá terminado. En una semana que, después, nos dejará tiempo más tranquilo en esta zona, nubes en el norte y temperaturas que serán menos frías que las de este lunes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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