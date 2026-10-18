La DANA Adam deja una víctima mortal, activa avisos rojos y paraliza dos veces el aeropuerto de Ibiza

La primera gran DANA del otoño, bautizada como Adam, está dejando importantes incidencias en buena parte del litoral mediterráneo y se ha cobrado ya una víctima mortal. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este domingo los avisos rojos por peligro extraordinario de lluvias en Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera, donde las precipitaciones pueden provocar inundaciones y crecidas de cauces.

Los equipos de emergencia han localizado en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida el sábado en Cabrera de Mar (Barcelona), a unos seis kilómetros del lugar en el que fue arrastrada por el agua, según han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

La mujer caminaba junto a su marido y sus dos hijos por las inmediaciones de la riera, cerca del pabellón municipal, cuando fue arrastrada por la corriente sobre las 19:30 horas. En Sentmenat, también en la provincia de Barcelona, dos personas tuvieron que ser rescatadas después de quedar atrapadas en un vehículo por el agua.

Las horas más adversas del temporal

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha advertido de que el episodio atraviesa sus horas más complicadas debido a la combinación de la DANA Adam con la llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo.

"Estamos ante las horas más adversas del temporal de lluvia provocado la por la DANA Adam en combinación con la llegada de vientos húmedos procedentes del mar Mediterráneo", ha señalado en un videocomunicado.

El portavoz ha alertado de una situación especialmente desfavorable en Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. En las zonas bajo aviso rojo pueden acumularse más de 300 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas, con el consiguiente riesgo de inundaciones y desbordamientos.

"Es fundamental seguir los avisos y las recomendaciones de Protección Civil y no salir de casa", ha subrayado Del Campo. Las autoridades recomiendan evitar las zonas inundables y mantenerse alejados de cauces y torrentes.

Además de los avisos rojos, hay avisos naranjas por peligro importante de lluvias en zonas de Sevilla, Málaga y Cádiz, el litoral de Granada y Almería, Murcia y Mallorca. En estos puntos se podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en una hora y los 150 litros en doce horas. En Baleares, esa última cantidad podría registrarse en apenas cinco o seis horas.

Ibiza paraliza dos veces las operaciones de su aeropuerto

El temporal ha obligado a interrumpir en dos ocasiones las operaciones del aeropuerto de Ibiza por motivos de seguridad y para realizar trabajos de achique de agua. Según Aena, las incidencias han provocado 16 desvíos y cinco cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales.

La primera suspensión se ha producido entre las 10:00 y las 11:00 horas por las intensas precipitaciones. Posteriormente, la acumulación de agua en varias zonas del campo de vuelos ha obligado a detener de nuevo la actividad entre las 11.15 y las 12.15 horas.

Una vez finalizados los trabajos necesarios, las operaciones se han restablecido. Sin embargo, el acceso al aparcamiento P1 continúa cerrado por la caída de un toldo y uno de los dos viales del aparcamiento exprés ha quedado temporalmente fuera de servicio. El otro permanece operativo mientras los equipos trabajan para solucionar las incidencias.

La alerta de Protección Civil por riesgo inminente de inundaciones ha llegado a los teléfonos móviles de los ciudadanos de Ibiza y Formentera a las 11.21 horas. A las 11.46 horas se ha enviado un nuevo aviso para suspender todas las actividades al aire libre.

Inundaciones y daños en varias comunidades

Andalucía ha registrado numerosas incidencias durante la madrugada. Tras la activación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia, situación operativa 1, se han contabilizado 89 incidencias, 73 de ellas en la provincia de Málaga.

En la capital malagueña, parte del techo del centro de salud de la barriada de El Palo se ha desprendido debido a las intensas lluvias. También se han inundado algunas zonas, aunque no se han registrado daños personales. En Motril (Granada), las tormentas han obligado a suspender el Campeonato de Andalucía de Media Maratón previsto para este domingo.

En Alicante, la lluvia ha provocado inundaciones en las calles de Dénia. La jornada anterior, la ciudad de Alicante había registrado una tuba o manga sobre el cielo, un fenómeno similar a un tornado que no llega a tocar tierra y que no causó daños materiales.

En Cataluña, las zonas más afectadas han sido la comarca gerundense de La Selva y varias áreas de Barcelona, entre ellas el Maresme, el Vallès Oriental y Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat y el Garraf. También se han registrado incidencias en Granollers.

El riesgo continuará durante las próximas horas

Aemet advierte de que el riesgo de inundaciones seguirá siendo muy alto durante la tarde de este domingo, la madrugada y las primeras horas del lunes. Se esperan tormentas muy fuertes o torrenciales, con acumulaciones importantes de lluvia y rachas intensas de viento, en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares.

El lunes se prevén chubascos y tormentas fuertes en Andalucía y en el litoral valenciano, mientras que por la tarde podrían ser muy fuertes y persistentes en Cataluña. Aemet mantiene para mañana el aviso rojo por precipitaciones extraordinarias en el sur de Valencia y el norte de Alicante. También se esperan lluvias fuertes y persistentes en la isla canaria de El Hierro.

A partir del martes, la inestabilidad podría empezar a remitir y quedar más restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares.