VIDEO: Rescatan a una anciana de 90 años con movilidad reducida atrapada en Oliva por la DANA Adam

Una mujer de 90 años con movilidad reducida que estaba atrapada en una vivienda anegada en la partida de Manegues, en Oliva ha sido rescatada por una patrulla del puesto de Moraira, de Alicante. El operativo se ha llevado a cabo dentro del amplio dispositivo de emergencias desplegado en la localidad por las graves inundaciones.

Desde primera hora de la mañana, varios helicópteros están en el municipio para rescatar a las personas que siguen en sus viviendas. Se calcula que hay unas 200 personas atrapadas, mientras unas cuarenta patrullas de la Guardia Civil se encuentran desplegadas en la zona y se ha instalado un puesto de mando avanzado.

La situación es especialmente graves desde la pasada medianoche, por las lluvias que superan los 400 litros por metro cuadrado. Ante el riesgo, las autoridades han confinado a toda la población y han pedido a los vecinos que suban a las plantas altas.

Además, el barranco de la Palmera, la Sèquia Mare y el río Bullent han superado su capacidad, y el río Girona se ha desbordado.