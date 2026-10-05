Roberto Brasero: "¿Hemos tenido un huracán en Cataluña?"

Lluvias excepcionales

Este fin de semana se formó de repente un Sistema Convectivo de Mesoescala (SCM) en el Mar Balear. Un SCM es una especie de agrupación organizada de tormentas que actúan como una estructura única y continua, pudiendo abarcar cientos de kilómetros y durando varias horas. Sus precipitaciones son intentas y persistentes por lo que las acumulaciones de agua suelen ser cuantiosas dando lugar a problemas de crecidas e inundaciones como así ha ocurrido, entre la tarde del sábado y la del domingo, en muchas zonas de Cataluña. Desde la medianoche del sábado hasta las 21:00 del domingo, Vilasar de Dalt (Barcelona): recogió 226 l/m2, 208 l/m2 en Granollers o en 202 l/m2. la barcelonesa Estación de Drasanas.

Con el ojo de un huracán

Pero es que además hoy lunes por la mañana se ha formado otro SCM y en la misma zona, dejando precipitaciones igualmente intensas -sobre todo en la zona de Granollers con otros 110 l/m2- aunque en este caso con una menor duración. El SCM se ha desplazado después hacia el archipiélago balear antes de retirarse hacia el norte. En ese tránsito se ha podido observar una especie de "ojo" en mitad de la estructura nubosa que recordaba al de los huracanes. Aunque no se ha tratado de ningún huracán mediterráneo (que se puede denominar "medicane": "med" del inicio de la palabra inglesa "mediterranean" y "cane" del final de "hurricane2), los climatólogos están muy intrigados por la manera en la que se han formado estos sistemas convectivos y que se aleja de la forma tradicional para asemejarse más a la de los ciclones tropicales. Y no solo por la aparición de ese ojo que se ha observado desde el Meteosat.

Un Mediterráneo tropicalizado

"Después de más de 15 años estudiando la meteorología tropical y los ciclones con características tropicales, nunca pensé que fuese a decir esto", escribe el meteorólogo e investigador J.J.González Alemán en X. Y lo que dice es que "viendo las animaciones de radar y satélite y por lo que planteaban los modelos, el episodio extremo que ha afectado a Cataluña en las últimas horas es más consistente con un proceso de ciclogénesis tropical (que no ha llegado a su fin, aunque estaría por ver), es decir, con el verdadero intento de formación de un ciclón tropical a partir de un grupo de tormentas muy fuertes". Y no es el único experto que se ha pronunciado en este sentido: "la gran "cabeza" nubosa que está dando lugar a fuertes precipitaciones recuerda mucho a las estructuras nubosas de las circulaciones convectivas tropicales y subtropicales", escribe también en X el veterano meteorólogo Ángel Rivera.

Y esta mañana, Rubén del Campo, actual portavoz de la AEMET apunta al calor excesivo del Mar Balear de este verano como trasfondo de una situación que se tropicaliza también en la manera de llover. "La zona comprendida entre las costas del este de la Península y el archipiélago de las Islas Baleares, superaba a finales de septiembre los 26°, una temperatura más propia d finales de agosto y récord para las fechas en las que se registraron: finales de septiembre. Unas aguas tan cálidas suponen un extraordinario aporte de energía, favoreciendo la formación de estas tormentas tan intensas. Además, también se favorece la evaporación, haciendo que el aire esté más húmedo. Esto, unido a factores como que el viento sople de mar a tierra y la presencia de montañas en zonas prelitorales, provoca la formación de núcleos tormentosos capaces de dejar mucha cantidad de precipitación, sin que a priori las condiciones atmosféricas fueran las más favorables para ello. Se trata, por lo tanto, de un asunto que habrá que investigar con mayor profundidad, pero pone de manifiesto como el calentamiento de las aguas del mar, impulsado por el cambio climático antropogénico, puede hacer que las situaciones de lluvias torrenciales sean más adversas", concluye el portavoz de la agencia estatal. En resumen, no hemos tenido ningún mini-huracán (término que saltó a los medios este pasado fin de semana) y harán falta investigaciones más concluyentes, pero todo a punta a que, aunque ahora no lo hayamos tenido, no parece que estemos muy lejos de poder tener alguno.

Martes tormentoso

Mientras tanto tenemos por delante un martes tormentoso, quizá vaya a ser el día con más tormentas de toda esta semana. Esta vez responden a la presencia de una dana (depresión aislada en niveles altos) situada en el noroeste de la Península. Ya hoy estamos teniendo algunas tormentas severas: pues mañana, más. Se esperan chubascos tormentosos en casi cualquier punto de la Península, Ceuta y Melilla. En Baleares son menos probables y en Canarias sí se esperan incluso fuertes en medianías y zonas altas. Desde primeras horas ya es probable que estas sean fuertes incluso con granizo en el oeste de Galicia, Castilla y León y pueden dejar lluvias abundantes en Extremadura, el oeste de Castilla La Mancha y el área de Pirineos. En el litoral de Cataluña no deberían ser tan fuertes como las que hemos tenido hasta ahora.

Ambiente más fresco

Hay que tener en cuenta además un descenso generalizado de las temperaturas para mañana, salvo en el extremo norte peninsular y Baleares donde apenas cambiarán las máximas. Solamente se espera alcanzar los 30º en Palma de Mallorca, se prevé una máxima 29º de máxima en Sevilla y también en Zaragoza y de 28º en Bilbao, por dar algunos ejemplos. En nuestra web del tiempo tenéis el de todas las localidades. El amanecer del miércoles será más fresco con unas temperaturas ya más propias de estas fechas. Y a partir del jueves menos lluvias, ya con la dana alejándose de nuestras latitudes.