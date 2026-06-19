Roberto Brasero: "Se confirma, llega la primera ola de calor"

Siguen las tormentas

Este fin de semana el calor será el protagonista pero también tendremos tormentas y alguna podría ser fuerte y con granizo. Tendremos nubes bajas por la mañana en el litoral gallego, Ceuta y Melilla, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía y será precisamente a partir de esa hora y por la tarde cuando vayan creciendo las nubes de evolución en el centro y norte de la península que dejarán después chubascos o tormentas. Atención que pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León, donde puede caer granizo grande, con rachas muy fuertes o precipitaciones también muy fuertes. En Canarias tendremos nubes bajas en el norte de las islas e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur y en el resto de España más soleado con algo de calima en el sureste y Baleares.

La primera ola de calor

Pero lo interesante estará en unas temperaturas que subirán mañana sábado y seguirán subiendo también el domingo. De momento este sábado, según la previsión, las temperaturas máximas podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El domingo subirán ligeramente en general (salvo algún descenso en Huelva) y notablemente en Galicia y el Cantábrico, donde tendrán un día muy caluroso. AEMET ha lanzado un aviso especial por ola de calor donde adviertes que se alcanzarán “los 38-40 ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde con baja probabilidad podrían rozarse los 42 ºC de forma local. Se alcanzarán los 35-37 ºC de forma generalizada en el resto del interior peninsular y de Baleares, sin descartar que en Mallorca puedan alcanzarse los 39 ºC. Es probable que se produzcan tormentas en los sistemas montañosos, secas o con escasa precipitación, que podrían dar lugar a rachas muy fuertes.”.

¿Hasta cuándo?

La ola de calor se prolongará hasta el miércoles pero todavía habrá zonas donde puedan subir aún más la temperaturas. Según el aviso de la Agencia estatal de Meteorología, El lunes 22 es probable que las temperaturas continúen en ligero ascenso, especialmente en el interior del tercio oriental peninsular y Baleares, con descensos limitados únicamente en Galicia y Cantábrico, donde seguirán en valores altos. El marte podrá ser “el pico de la ola” con temperaturas en ascenso en el tercio occidental, y con pocos cambios en el resto. “Se alcanzarán temperaturas superiores a los 39-40 ºC en el valle del Ebro, depresiones del nordeste e interiores de Galicia y Cantábrico, sin descartar que se puedan alcanzar los 42 ºC en algunos puntos. Se espera que se alcancen los 37-39 ºC de forma generalizada en el interior peninsular y de Baleares, y los 40-42 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, sin descartar que puntualmente se alcancen los 44 ºC. Es probable que este día las tormentas secas sean más dispersas y queden más restringidas a sistemas montañosos del tercio norte” afirma la AEMET.

Solsticio de verano

Esta primera ola de calor coincide plenamente con el comienzo astronómico del verano. La estación estival comenzará con el solsticio que se producirá este próximo domingo a las 9 horas y24 minutos hora peninsular. A partir de ahí nos esperan casi 94 días de verano: la estación más larga del año.