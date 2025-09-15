Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

La previsión

Roberto Brasero y el tiempo de esta semana: "Más propio de agosto que de la segunda quincena de septiembre"

Lo anunciábamos el viernes, lo hemos comprobado el fin de semana y lo seguiremos notando en los próximos días: en la última semana del verano nos viene de nuevo un calor como si fuera de agosto.

La previsi&oacute;n del tiempo del martes 16 de septiembre

La previsión del tiempo del martes 16 de septiembreAntena 3 Noticias

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Será un martes con mucho sol y pocas lluvias. Tan solo en el noreste peninsular aumentará mañana la inestabilidad y habrá probabilidad de tormentas, localmente fuertes en los Pirineos y en Cataluña. También habrá alguna llovizna matinal en el cantábrico oriental, aunque luego irá despejando. Y nubes todo el día en el Estrecho donde soplará con fuerza el viento de levante. También en Canarias tendremos mañana rachas de viento fuertes pero además irá aumentando el polvo en suspensión en todo el archipiélago: calima densa que puede hacer bajar la visibilidad por debajo de los 3000 metros. En el resto de España martes con mucho sol y otra jornada de calor.

Más calor

Este martes donde más subirán las temperaturas máximas será en el noroeste peninsular (Galicia, Asturias y León) pero va a ser en el suroeste donde encontraremos las más altas: Sevilla, Córdoba, Huelva y sobre todo Badajoz con 39º. También el archipiélago canario registrará temperaturas muy elevadas y hay avisos de nivel amarillo en todas las islas por la posibilidad de superar los 34º en algunas zonas, además de la presencia de calima como hemos citado. Las temperaturas nocturnas también serán altas para la época, con noches tropicales en la costa mediterránea, en el centro y en el sur de la península además de en las canarias.

Semana de pleno verano

El miércoles y el jueves serán dos jornadas similares, con un tiempo más propio de agosto que de la segunda quincena de septiembre. Apenas habrá lluvias, y las temperaturas subirán con respecto a los días anteriores, llegando a situarse entre 10º y 15° por encima de lo normal en el norte. Se superarán los 34º a 36° en la Meseta norte o la ribera del Ebro, mientras que en los Valles del Tajo y del Guadalquivir se llegará a 38º a 40° sin descartar que el jueves se puedan superar los 40º a la sombra en el valle del Guadalquivir.

El viernes ya no deberían subir más las temperaturas, aunque seguirán altas con un día muy cálido para la época. Y para el fin de semana aumenta la incertidumbre: hay un frente que podría llegar por el oeste haciendo bajar las temperaturas el sábado y aumentando la posibilidad de lluvias en el norte peninsular, y el domingo se haría más patente el descenso térmico en muchas más zonas, pero ya veremos en dónde y en qué medida acaban del domingo bajando las temperaturas que hasta ese día se mantendrán muy altas en la mayor parte de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

El Tiempo

La previsión del tiempo del martes 16 de septiembre

Roberto Brasero y el tiempo de esta semana: "Más propio de agosto que de la segunda quincena de septiembre"

César Gonzalo

Vuelven los 40ºC a mediados de septiembre: César Gonzalo avisa del calor de la última semana del verano

Peatones bajo la lluvia en Japón

Alerta naranja en Cataluña: cortan una vía férrea por las lluvias y caen 26 litros por metro cuadrado en menos de cinco minutos

VÍDEO: El fenómeno natural Cola de Dragón crea olas de 9 metros de altura en un río de China.
CHINA

VÍDEO: la 'Cola de Dragón', el fenómeno que crea olas de 9 metros en un río de China

Previsión para el sábado 13 de septiembre
La previsión

Roberto Brasero: "Los últimos 10 días del verano serán calurosos"

César Gonzalo
Ascenso de temperaturas

Calor para rato, la previsión de César Gonzalo: Temperaturas veraniegas hasta despedir la estación

Este viernes dejará, salvo en el norte, una nueva subida de las temperaturas. De nuevo tormentas en el noreste, pueden ser fuertes en Aragón y Cataluña, especialmente en el litoral catalán con aviso de nivel naranja. En el Cantábrico y Canarias se mantiene la posibilidad de algunas lluvias débiles. En el resto, cielos abiertos.

Roberto Brasero: "Sol y calor para el fin de semana"
La previsión

Roberto Brasero: "Sol y calor para el fin de semana"

Tendremos un fin de semana con mucho sol y temperaturas más altas de las que hemos tenido durante buena parte de esta semana… pero con algunos matices que te conviene saber y si vas a viajar… o a casarte.

César Gonzalo

Jueves de calma y cálidas temperaturas: El calor se mantendrá durante el fin de semana, según César Gonzalo

La previsión del jueves 11 de septiembre

Roberto Brasero anuncia que vuelve el tiempo de verano: "El fin de semana, más calor"

César Gonzalo

¡Adiós vaguada! César Gonzalo anuncia que se alejan las tormentas del Mediterráneo

Publicidad