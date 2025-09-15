Roberto Brasero y el tiempo de esta semana: "Más propio de agosto que de la segunda quincena de septiembre"

Será un martes con mucho sol y pocas lluvias. Tan solo en el noreste peninsular aumentará mañana la inestabilidad y habrá probabilidad de tormentas, localmente fuertes en los Pirineos y en Cataluña. También habrá alguna llovizna matinal en el cantábrico oriental, aunque luego irá despejando. Y nubes todo el día en el Estrecho donde soplará con fuerza el viento de levante. También en Canarias tendremos mañana rachas de viento fuertes pero además irá aumentando el polvo en suspensión en todo el archipiélago: calima densa que puede hacer bajar la visibilidad por debajo de los 3000 metros. En el resto de España martes con mucho sol y otra jornada de calor.

Más calor

Este martes donde más subirán las temperaturas máximas será en el noroeste peninsular (Galicia, Asturias y León) pero va a ser en el suroeste donde encontraremos las más altas: Sevilla, Córdoba, Huelva y sobre todo Badajoz con 39º. También el archipiélago canario registrará temperaturas muy elevadas y hay avisos de nivel amarillo en todas las islas por la posibilidad de superar los 34º en algunas zonas, además de la presencia de calima como hemos citado. Las temperaturas nocturnas también serán altas para la época, con noches tropicales en la costa mediterránea, en el centro y en el sur de la península además de en las canarias.

Semana de pleno verano

El miércoles y el jueves serán dos jornadas similares, con un tiempo más propio de agosto que de la segunda quincena de septiembre. Apenas habrá lluvias, y las temperaturas subirán con respecto a los días anteriores, llegando a situarse entre 10º y 15° por encima de lo normal en el norte. Se superarán los 34º a 36° en la Meseta norte o la ribera del Ebro, mientras que en los Valles del Tajo y del Guadalquivir se llegará a 38º a 40° sin descartar que el jueves se puedan superar los 40º a la sombra en el valle del Guadalquivir.

El viernes ya no deberían subir más las temperaturas, aunque seguirán altas con un día muy cálido para la época. Y para el fin de semana aumenta la incertidumbre: hay un frente que podría llegar por el oeste haciendo bajar las temperaturas el sábado y aumentando la posibilidad de lluvias en el norte peninsular, y el domingo se haría más patente el descenso térmico en muchas más zonas, pero ya veremos en dónde y en qué medida acaban del domingo bajando las temperaturas que hasta ese día se mantendrán muy altas en la mayor parte de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com