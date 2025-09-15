Vuelven los 40ºC a mediados de septiembre: César Gonzalo avisa del calor de la última semana del verano

El verano sigue en plena forma en su última semana. Ya lo notamos durante el domingo y más lo vamos a sentir a lo largo de esta semana. Con temperaturas que quedarán en muchos casos, con más de 6ºC por encima de lo que corresponde a mediados de septiembre. Tanto es así, que la masa de aire que vamos a tener sobre nuestras cabezas será la más cálida desde que hay registros a mediados de septiembre. Así que ojo que los 40ºC regresarán.

Refresca en el norte

Tras un domingo de cielos despejados, las nubes regresan al norte de la Península. Llegan de la mano, una vez más, de un debilitado frente. Dejará algunas lluvias en Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y acompañadas de tormentas puntuales en los Pirineos. Es en estas regiones junto con Galicia donde hoy las temperaturas se desploman, restando de 5º a 7º, para dejar máximas que no pasarán de los 22º.

Tendencia alcista

En el resto notaremos como la tarde es más cálida que la de ayer, con una ligera subida que apenas añadirá de 1º a 3º. Con máximas de 30ºC en Pamplona, Huesca, Segovia, Alicante, Palma y Santa Cruz de Tenerife. Llegarán a los 33ºC en Madrid, Cáceres y Zamora. Las más altas se esperan en Badajoz con 38ºC previstos a la sombra y 37ºC en el Guadalquivir.

Jueves de julio

Valore que seguirán incrementándose para dejarnos un caluroso jueves, de pleno verano, con temperaturas que podrán llegar a los 41ºC en Córdoba, los 35ºC en el centro y alcanzar los 33º en lugares como Burgos, León y o La Rioja. En el Cantábrico hasta el mismo jueves, el ascenso térmico no se dejará notar. En esta zona será breve porque las temperaturas volverán a bajar durante el viernes con la llegada de un activo frente.

Lunes soleado

Salvo en el extremo norte, donde hoy tendremos cielos nubosos, en el resto nos encontraremos con cielos despejados. En Canarias se activan los avisos de AEMET por fuerte viento alisio, por oleaje en las costas del sur, y además por máximas de más de 35ºC en el sur de Gran Canaria. La novedad, ya a partir del martes será el regreso del sol a Galicia y el Cantábrico. Se mantendrá así hasta el fin de semana, después las nubes regresarán y las temperaturas comenzarán a bajar en el resto.

