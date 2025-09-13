VÍDEO: la 'Cola de Dragón', el fenómeno que crea olas de 9 metros en un río de China

El extraño fenómeno que ha sucedido en el río Qiantang, en China, consiste en una serie de olas acompañadas por corrientes que, tras unos minutos, convierten un río tranquilo en un paisaje inusual e impredecible. Un suceso que es estacional y suele darse en la llegada del otoño, coincidiendo con cambios en la presión atmosférica y con los vientos alisios.

Se le conoce como 'Cola de Dragón', y hace referencia a la forma en que las olas se cruzan entre ellas y se levantan, dibujando sobre el mar unos movimientos que recuerdan al coletazo de un dragón. Unas características que se han podido apreciar a la perfección en esta localidad del noreste del país asiático en la que residen más de 10 millones de habitantes según los últimos datos del censo, informa el diario Marca. Unas olas que ascienden río arriba y que pueden alcanzar hasta los 9 metros de altura.

