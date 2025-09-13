Alerta naranja en Cataluña: cortan una vía férrea por las lluvias y caen 26 litros por metro cuadrado en menos de cinco minutos

Cataluña ha tenido una jornada caracterizada por lluvias intensas y tormentas que han activado los avisos meteorológicos en Barcelona y Girona, donde podrían alcanzarse acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta inestabilidad atmosférica ha respondido a la circulación atlántica que afecta a la península, lo cual ha provocado cielos nubosos y episodios de precipitación en el nordeste y litoral catalán desde primeras horas del día. Estos fenómenos se van a desplazar de oeste a este, aunque serán intensos en zonas de montaña y en la Ibérica oriental.

Cortada la R5 de Ferrocarrils por desprendimientos en la vía entre Martorell y Abrera

Las intensas lluvias han obligado a cortar la circulación de la línea R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya por desprendimientos en la vía entre las estaciones de Martorell y Abrera, en Barcelona.

Protección Civil de la Generalitat ha informado, a través de su cuenta en X, de que el corte afecta a los dos sentidos de la marcha en este tramo de la línea de Ferrocarrils que conecta Barcelona con Manresa.

En consecuencia, se ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat, el plan de emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril.

26,1 litros por metro cuadrado en cinco minutos en La Quar

Las fuertes lluvias han dejado registros inéditos en Cataluña como los 26,1 litros por metro cuadrado en cinco minutos en La Quar, Barcelona. Precisamente, en esta zona se ha inundado un camping y ha habido cortes de carreteras, aunque sin incidencias graves.

Según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña, durante esta pasada madrugada se han registrado dos tormentas violentas en el norte de Cataluña, que han circulado con celeridad de oeste a este y que han dejado intensidades torrenciales en muy poco tiempo, acompañadas de granizo y de fuerte viento.

De hecho, en Berguedà se registraron 7,8 litros por metro cuadrado en tan solo un minuto.

La tormenta ha dejado en La Quar 26,1 litros por metro cuadrado en cinco minutos, un registro que también es inédito en las estaciones meteorológicas desde 2009, superando así los 24,7 litros del 12 de agosto de 2019 en Cunit, Tarragona.

Las lluvias, que han seguido a lo largo de la mañana con distinta intensidad en varios puntos de Cataluña, han sido abundantes en el Tagament, en Barcelona, donde se han acumulado 32 litros por metro cuadrado.

Campings inundados, árboles caídos y socavones

Entre las 22:00 horas de anoche y las 13:30 horas de hoy, los Bombers han atendido 95 avisos relacionados con el temporal de lluvia. Concretamente, han registrado 66 avisos en Girona, 26 en el centro de Cataluña, 4 en la región metropolitana norte, 3 en Lleida y una en la región metropolitana sur.

La mayoría de estos servicios han sido por acumulación de agua, con calles y carreteras anegadas y por algún árbol caído.

El camping El Delfín Verde, situado en el municipio de Torroella de Montgrí, ha quedado anegado, e incluso algunos campistas han explicado que se han despertado con el agua a la altura de la rodilla.

En Lloret de Mar, los Bombers también han tenido que revisar una zona que ha sufrido un pequeño socavón al final de una de las calles del municipio.

La caída de árboles por la lluvia ha obligado también a dar paso alternativo en la B-124 en Sant Llorenç de Savall en Barcelona.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.