Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

Ascenso de temperaturas

Calor para rato, la previsión de César Gonzalo: Temperaturas veraniegas hasta despedir la estación

Este viernes dejará, salvo en el norte, una nueva subida de las temperaturas. De nuevo tormentas en el noreste, pueden ser fuertes en Aragón y Cataluña, especialmente en el litoral catalán con aviso de nivel naranja. En el Cantábrico y Canarias se mantiene la posibilidad de algunas lluvias débiles. En el resto, cielos abiertos.

César Gonzalo

Tenemos calor para rato, seguiremos con temperaturas veraniegas hasta despedir el verano. | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

Podríamos despedir el verano con temperaturas tan cálidas como las que vamos a tener durante este fin de semana, que se presenta con ambiente veraniego.

Calor para rato

Según las últimas predicciones del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio y Largo plazo, la próxima semana tendremos más calor del habitual, con máximas que van a quedar hasta 6º por encima de lo habitual la tercera semana de septiembre. Así que parece que con calor veraniego vamos a recibir al otoño el próximo 22 de septiembre.

Tormentas en el noreste

De nuevo se esperan chubascos fuertes en Cataluña. Especialmente en el litoral donde se activa el aviso de nivel naranja por intensos chaparrones que puedan acumular en una hora hasta 50 litros por metro cuadrado. En aviso amarillo encontramos el resto de la comunidad y el sur de Aragón, donde se pueden extender estas tormentas. Además, podrán dejar fuertes granizadas. Los cielos nubosos se mantienen en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y el norte de Canarias. En todas estas zonas podrán darse algunas lluvias débiles. En el resto tendremos cielos abiertos, salvo en las sierras del este y Baleares donde podría darse algún chubasco puntual.

Ascenso térmico

Hoy solo bajarán en el extremo norte, en el resto tendremos una ligera subida en este viernes. Mañana sábado las máximas apenas cambiarán, pero el domingo lo harán de nuevo de forma generalizada, extendiendo las cálidas temperaturas al norte. En este viernes ya se activa el aviso amarillo por máximas de hasta 36 ºC en el litoral de Huelva. Las máximas se aproximarán a los 40ºC en el Guadalquivir con hasta 38º previstos en Córdoba. En el resto el calor no será tan fuerte con valores que rondarán los 30º, salvo en las comunidades del Cantábrico y norte de Galicia donde no pasarán de los 22 ºC.

Fin de semana

Mañana de nuevo se esperan fuertes tormentas en Cataluña, en cambio las cielos encapotados de días atrás dejarán grandes claros por la tarde en el Cantábrico. Para dar paso a un domingo de cielos despejados y de cálidas temperaturas en las costas del norte. En cambio, las nubes aumentarán en las costas del Mediterráneo donde podrían darse algunas lluvias débiles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo

Calor para rato, la previsión de César Gonzalo: Temperaturas veraniegas hasta despedir la estación

Roberto Brasero: "Sol y calor para el fin de semana"

Roberto Brasero: "Sol y calor para el fin de semana"

César Gonzalo

Jueves de calma y cálidas temperaturas: El calor se mantendrá durante el fin de semana, según César Gonzalo

La previsión del jueves 11 de septiembre
La previsión

Roberto Brasero anuncia que vuelve el tiempo de verano: "El fin de semana, más calor"

César Gonzalo
Vuelve la estabilidad

¡Adiós vaguada! César Gonzalo anuncia que se alejan las tormentas del Mediterráneo

Roberto Brasero y la previsión del 9 de septiembre
La previsión

Roberto Brasero: "Tras las lluvias, nos espera subida de temperaturas"

Este miércoles se aleja la vaguada rumbo a Italia donde podrán tener tormentas fuertes como las que han estado cayendo en nuestras regiones mediterráneas, hoy sobre todo en Baleares.

César Gonzalo
Vaguada en el Mediterráneo

Segundo día con fuertes tormentas en el este: César Gonzalo anuncia el fin del temporal

Martes complicado en el Mediterráneo con avisos de nivel naranja por fuertes tormentas, granizadas, viento intenso y lluvias muy fuertes en Baleares, el sur de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Lluvias débiles en el extremo norte de la Península y de Canarias. Nueva caída de las temperaturas salvo en el Cantábrico.

Localidades alicantinas suspenden clases ante la alerta por fuertes lluvias

Alerta por lluvias en Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana

Roberto Brasero revela hasta cuándo seguirá el temporal en España: "Mañana más"

Roberto Brasero revela hasta cuándo seguirá el temporal en España: "Mañana más"

Peatones bajo la lluvia en Japón

Alerta por lluvias torrenciales: Más de 114 llamadas relacionadas con incidentes causados por las precipitaciones en Valencia

Publicidad