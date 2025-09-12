Calor para rato, la previsión de César Gonzalo: Temperaturas veraniegas hasta despedir la estación

Podríamos despedir el verano con temperaturas tan cálidas como las que vamos a tener durante este fin de semana, que se presenta con ambiente veraniego.

Calor para rato

Según las últimas predicciones del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio y Largo plazo, la próxima semana tendremos más calor del habitual, con máximas que van a quedar hasta 6º por encima de lo habitual la tercera semana de septiembre. Así que parece que con calor veraniego vamos a recibir al otoño el próximo 22 de septiembre.

Tormentas en el noreste

De nuevo se esperan chubascos fuertes en Cataluña. Especialmente en el litoral donde se activa el aviso de nivel naranja por intensos chaparrones que puedan acumular en una hora hasta 50 litros por metro cuadrado. En aviso amarillo encontramos el resto de la comunidad y el sur de Aragón, donde se pueden extender estas tormentas. Además, podrán dejar fuertes granizadas. Los cielos nubosos se mantienen en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y el norte de Canarias. En todas estas zonas podrán darse algunas lluvias débiles. En el resto tendremos cielos abiertos, salvo en las sierras del este y Baleares donde podría darse algún chubasco puntual.

Ascenso térmico

Hoy solo bajarán en el extremo norte, en el resto tendremos una ligera subida en este viernes. Mañana sábado las máximas apenas cambiarán, pero el domingo lo harán de nuevo de forma generalizada, extendiendo las cálidas temperaturas al norte. En este viernes ya se activa el aviso amarillo por máximas de hasta 36 ºC en el litoral de Huelva. Las máximas se aproximarán a los 40ºC en el Guadalquivir con hasta 38º previstos en Córdoba. En el resto el calor no será tan fuerte con valores que rondarán los 30º, salvo en las comunidades del Cantábrico y norte de Galicia donde no pasarán de los 22 ºC.

Fin de semana

Mañana de nuevo se esperan fuertes tormentas en Cataluña, en cambio las cielos encapotados de días atrás dejarán grandes claros por la tarde en el Cantábrico. Para dar paso a un domingo de cielos despejados y de cálidas temperaturas en las costas del norte. En cambio, las nubes aumentarán en las costas del Mediterráneo donde podrían darse algunas lluvias débiles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.