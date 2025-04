Roberto Brasero avisa de "otra ración de lluvias" para este viernes

Se ha cumplido el pronóstico el viento ha soplado con fuerza huracanada en zonas de Canarias con rachas de 120 km/h en Izaña y Vallehermoso y un poste eléctrico que se ha partido en dos en Gáldar como si en vez de metal estuviese hecho de palillos. Numerosas tormentas ha dejado la borrasca en el oeste del archipiélago y el agua corre con ganas en el Barranco de las Angustias de La Palma.

Para mañana viernes ya no tenemos avisos de ningún tipo en el archipiélago: Nuria se alejará de Canarias pero llegará con fuerza a la península donde mañana lloverá con más fuerza que hoy.

Otra ración de lluvias

Hasta las cinco de la tarde de este jueves se habían recogido casi 40 l/m2 en las provincias de Córdoba, Guadalajara y Toledo, 36 l/m2 en el Retiro, en el centro de Madrid y 43 l/m2 en el Puerto de Navacerrada, la mayoría en forma de nieve. ¡Se alarga la temporada!.

Un primer frente de la borrasca Nuria nos ha dejado ya hoy estas copiosas lluvias y nevadas (también en La Rioja con 35 l/m2 en Valdezcaray) y esta noche otro frente tomará el relevo para dejarnos un viernes también pasado por agua en muchas zonas donde tanto llovió en el mes de marzo y que mañana recibirán otra buena ración de lluvias. Estamos hablando del oeste de Andalucía y de Castilla La Mancha, Extremadura y sur de Castilla y león, por la sierra de Gredos.

Volverá a ser un viernes de cielos cubiertos y lluvias generalizadas salvo en Baleares donde no se esperan, o en Cataluña y el sureste peninsular donde serán menos probables. En Mallorca sí podrán tener fuertes rachas de viento en la sierra de Tramontana, y soplará también con fuerza en el país vasco y en Huelva y Cádiz. Y en Canarias ya no tanto. Las temperaturas mañana subirán suben por el este y en el resto no cambian mucho.

Fin de semana con más sol

La borrasca Nuria se alejará durante el sábado y aunque podemos empezar el día aún con muchas nubes la previsión es que se vayan abriendo grandes claro y se retiren las precipitaciones según avance la jornada. Amaneceremos con temperaturas más bajas que las de hoy por la tarde aumentarán de forma moderada en el Valle del Ebro, litorales del levante y sur de los principales sistemas montañosos de la mitad sur y descenderán también de forma moderada en las mesetas y Pirineos. En Canarias podría volver a llover a final del día en el oeste del archipiélago.

Y el domingo el día debería amanecer soleado en la mayor parte de España pero a mediodía y sobre todo por la tarde es probable que se vaya nublando de nuevo en el suroeste peninsular y que acabe lloviendo en el oeste de Andalucía o el sur de Badajoz el domingo por la tarde, pero no serían lluvias tan fuertes o tormentas como las que mañana sí podemos tener en esas y otras zonas del oeste y centro peninsular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.