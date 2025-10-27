Roberto Brasero avisa: "Se abre la puerta a las borrascas atlánticas"

Reinosa, en Cantabria, ha amanecido hoy con -3,6 °C, la localidad más fría de España este lunes, y cerca se han quedado Sanabria y Cuéllar, en Castilla y León, con -3,5 °C. Más frío ha sido el amanecer en el abulense Puerto del Pico, con -5,3 °C a las 7:30 h de la mañana, y la mínima más baja de toda la red de observatorios de AEMET son los -6,3 °C que, pasada la medianoche, registró el termómetro de Cap de Vaqueira, en Lleida.

El primer amanecer de la semana ha sido frío, pero no toda la semana va a ser así. Todavía mañana, para empezar el martes, tendremos un amanecer parecido, con frío matinal en el centro y norte de la Península, aunque por el oeste ya empezarán a llegar nubes desde bien temprano: la primera borrasca de la semana.

Lluvias en el tercio occidental

De momento, este martes las lluvias parece que se quedarán solo en el tercio occidental peninsular; a la franja central solo llegarán, de momento, nubes por la tarde, y en las regiones del Mediterráneo el día estará más soleado, aunque también pueden aparecer algunas nubes bajas y brumas por la mañana. Las lluvias ya serán probables a partir de mediodía, pero será sobre todo por la tarde cuando algunas pueden ser fuertes en zonas de Extremadura, el oeste de Andalucía, Ávila y Salamanca.

En Canarias, fuertes rachas de viento, sobre todo en las islas más occidentales. Por la tarde, las temperaturas van a ser más altas que las de hoy, con ascensos más acusados en zonas altas de la Meseta Norte, zonas del Cantábrico oriental y norte de Navarra, y descensos en el litoral gallego. Llegaremos a 21 °C en San Sebastián, 22 °C en Girona, 23 °C en Ciudad Real, 24 °C en Murcia y Melilla, y hasta 27 °C en Córdoba.

Tren de borrascas

Esta que empieza a llegar mañana será la primera de varias borrascas atlánticas, con vientos húmedos y templados, que obligarán a sacar el paraguas durante los próximos días en buena parte de España, aunque no en toda. El miércoles, esta primera borrasca irá avanzando desde el oeste hacia el este, pasando por el centro de la Península. Se espera que sean persistentes en el suroeste de Castilla y León, Extremadura, Sistema Central, oeste de Castilla-La Mancha y oeste de Andalucía, así como en litorales sur andaluces por la tarde. Es probable que sean localmente fuertes y con tormenta en entornos de montaña y zonas próximas del cuadrante suroeste de la Península, así como en la zona del Estrecho, donde pueden ser copiosas.

"No se descarta alguna tromba marina o tornado pequeño en litorales del Golfo de Cádiz", según leemos en la previsión de AEMET de fenómenos significativos. También lo podrá ser el viento, con rachas puntualmente muy fuertes en el litoral del Golfo de Cádiz y zonas altas del cuadrante suroeste. Para el jueves, tiempo revuelto y puede que de tránsito entre esta borrasca que se marcha y otra que entraría ya de cara al viernes, y por el mismo camino: el suroeste peninsular, que será la zona más afectada —o más beneficiada, según se quiera mirar— por este tren de borrascas atlánticas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.