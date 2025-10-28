Se 'abren las puertas' del Atlántico: César Gonzalo anuncia la llegada de las primeras lluvias de la semana, no serán las últimas

La máquina de lluvias se pone ‘en marcha’, las altas presiones al alejarse dejan la puerta abierta para la llegada de inestabilidad desde el océano Atlántico. Durante los próximos días se impone el flujo del oeste, tiempo marcado por los vientos del oeste, que serán capaces de impulsar hasta nosotros más frentes y borrascas. Hoy llega la primera, cargada de lluvias.

Empiezan las lluvias

Aunque el día ha comenzado con cielos abiertos, en el oeste del país hoy hay que salir de casa con el paraguas. A partir del mediodía las lluvias irán llegando al oeste de Galicia, de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía. Por la tarde serán más intensas obligando a AEMET a activar el aviso de nivel amarillo por fuertes chubascos, por más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en Cáceres, Badajoz, Toledo, Ávila, Salamanca, Huelva y Cádiz. Durante la noche las precipitaciones podrán aparecer en el interior de Asturias, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. En el resto no esperamos lluvias, aunque veremos como las nubes van en aumento. Salvo en Mediterráneo y Canarias donde predominarán los grandes claros. Además, el viento alcanzará rachas fuertes en el Golfo de Cádiz, y área del Estrecho.

Tarde cálida

Durante la tarde a pesar del aumento de la inestabilidad, las temperaturas subirán ligeramente salvo en el oeste de Galicia y en Canarias. Con máximas que llegarán a los 28º en Santa Cruz de Tenerife, a 27ºC en el valle del Guadalquivir y Badajoz. Alcanzarán los 24ºC en Bilbao y los 22º en Ourense. Los 20ºC se imponen en Madrid, Zamora, Zaragoza, Lleida y se rozarán en Oviedo y Santander.

Más en camino

A lo largo del miércoles, las lluvias llegarán al centro de mano de la propia borrasca. Primero descargarán con fuerza, acompañadas de tormentas, en el oeste de Andalucía y en Extremadura. Habrá que estar atentos a la posibilidad de fuertes chubascos en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Más débiles las lluvias llegarán a la Rioja, Navarra y el nordeste. Incluso podrán caer algunas gotas en el Cantábrico. De cara al jueves, un día de tregua, hasta la llegada del siguiente frente Atlántico, que reavivará las lluvias en el oeste. Como decíamos al principio, hoy empiezan las lluvias, y no serán las últimas.

