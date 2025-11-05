Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La previsión

Roberto Brasero avisa: "Llegan más tormentas y una bajada de temperaturas"

Con fuertes tormentas se está desplazando un frente hoy por el oeste peninsular, que ya ha llegado a la zona centro esta tarde y al noreste mañana jueves. Y además de granizo y viento, el paso del frente nos dejará una bajada de temperaturas para mañana.

Roberto Brasero

Roberto BraseroAntena 3 Noticias

Roberto Brasero
Publicado:

El frente que ha entrado por Galicia ya ha descargado con intensidad hoy en el oeste de la península (lluvia abundante en Castilla y León, pequeñas inundaciones en zonas de Cáceres y Badajoz, tormentas en Huelva…) y lo seguirá haciendo en las próximas horas. Durante la tarde-noche, las tormentas fuertes han alcanzado la zona centro (Madrid, Castilla-La Mancha) y, durante la madrugada, cruzarán hacia el noreste, que es donde esperamos mañana las más fuertes.

Tormentas fuertes en el noreste

Ya desde primeras horas del jueves esperamos lluvias fuertes en zona de Cataluña, Aragón y en las Baleares. Atención a esas tormentas que pueden dejar 30 litros por metro cuadrado en una hora y que pueden dejar granizo y fuertes rachas de viento. Tenemos riesgo importante con aviso naranja de la AEMET en las provincias de Huesca, Tarragona, Lleida y Barcelona.

En cambio, en Extremadura, Castilla y León o en el oeste de Andalucía, donde está descargando ahora, la jornada de mañana será mucho más tranquila y, después de algunas nubes y nieblas matinales, tendremos una tarde más soleada. Seguirán, eso sí, las lluvias en Galicia y el Cantábrico, con fuerte viento y, sobre todo, oleaje en sus costas, donde se mantienen los avisos costeros. Y, además, hay que tener en cuenta que el jueves también viene con más fresco.

Bajan las temperaturas

Mañana notaremos más la bajada de las temperaturas al llegar una masa de aire más fría que viene tras el frente. Esta bajada será notable en puntos del centro y del interior oriental peninsular, con temperaturas máximas que se quedarán hasta 10º por debajo de las de hoy. En el Mediterráneo no variarán mucho, y ahí se podrán alcanzar todavía los 23º en Valencia, 24º en Alicante o 25º en Murcia. También en Canarias llegarán a 25º, pero ya no a los más de 30º que hemos tenido en el archipiélago esta semana: los 33º de máxima de ayer en Tenerife Norte es el nuevo récord de la temperatura más alta en este observatorio en un mes de noviembre desde que se tienen datos.

Mañana hará ya menos calor en Canarias y más fresco en el resto de España. La nieve podrá aparecer en Pirineos a partir de 2000 m por la mañana, bajando hasta unos 1500 m, y el ambiente desapacible del día se completará con vientos muy fuertes en puntos del Cantábrico y el norte del Mediterráneo. El viernes llega otro frente que atravesará la península de oeste a este, aunque no será tan fuerte como el de hoy, y el sábado por la tarde ya debería haberse marchado y dejarnos una tarde de sábado y un domingo en general sin lluvias en la mayor parte de España... pero, eso sí, con temperaturas ya más bajas que las que estamos teniendo hasta ahora.

