Tiempo anticiclónico

Comienza con sol y tardes cálidas, pero César Gonzalo avisa que las lluvias volverán durante la semana

Lunes anticiclónico, con cielos despejados en casi todo el país. Las excepciones, en el Mediterráneo con algunas nubes acumuladas, y en el oeste de Galicia con la llegada de lluvias a última hora del día. Los cielos despejados han dejado un frío amanecer, en cambio la tarde se presenta más cálida.

César Gonzalo

César Gonzalo avanza el cambio de tiempo que llega esta semana. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

El anticiclón nos hace una breve visita durante los dos primeros días de la semana. Se encarga de bloquear a 3 borrascas. La primera son los restos del huracán Melissa, el que arrasó Jamaica, y que ahora es desviado hacia el Reino Unido. La segunda una pequeña baja al oeste de Canarias, que hoy decorará los cielos de las islas con nubes altas. La tercera es una pequeña borrasca, que como como mucho dejará lluvias en Galicia. Eso sí, el miércoles las altas presiones se retiran, dejando la puerta abierta a la llegada de más lluvias.

Lunes soleado

Día de cielos prácticamente despejados y de tiempo estable. El ambiente nuboso únicamente se espera en el sureste, litoral de Cataluña y con posibilidad de dejar algún chubasco en Menorca y Mallorca. También en Galicia las nubes serán abundantes, especialmente en el oeste donde al final del lunes se espera la llegada de lluvias, acompañadas de fuertes rachas de viento.

Cálidas tardes

Especialmente en Canarias hoy, ambiente veraniego, llegando a los 32ºC en Santa Cruz de Tenerife. Salvo en el Mediterráneo donde bajan ligeramente las máximas en el resto ascenderán ligeramente, para llegar a rozar los 20ºC en el centro. Mañana la llegada de vientos de componente sur, nos dejarán una tarde aún más cálida.

Vientos del sur

El martes soplarán con fuerza en Cantabria, Asturias, y Galicia. Además, en la comunidad gallega, vendrán acompañados de lluvias que podrán ser fuertes en A Coruña y Pontevedra. En el resto seguirán predominando los cielos despejados, pero con el paso de abundantes nubes de tipo alto desde el oeste. Será el aviso del cambio de tiempo de los siguientes días.

Vuelven las lluvias

Ya durante el miércoles un frente asociado a una borrasca irá extendiendo las precipitaciones. Lluvias acompañadas de fuertes tormentas que desde el oeste van a recorrer casi todo el interior, en una jornada en la que el viento alcanzará rachas fuertes. Al Mediterráneo las lluvias y el viento, no llegarán hasta el jueves. Mientras, remitirán en el resto. Aunque para entonces ya asomará el siguiente frente por el oeste de cara al viernes, con la llegada de más precipitaciones.

