Llega un frente tormentoso con avisos hasta por tornados: la previsión detallada de César Gonzalo

Cambia el tiempo en este miércoles con la llegada de un frente tormentoso que, sobre todo en el oeste, podrá descargar con fuerza. Viene de la mano de una borrasca que se dirige al Reino Unido. Y lo más importante, es que se va a encontrar en su parte sur, con dos máximos de viento en capas altas. Es lo que en meteorología se conoce como chorros, en este caso polar y subtropical. La consecuencia es que aportan los ingredientes necesarios, para que las tormentas que esperamos en el oeste de Andalucía sean capaces de llegar a formar algún tornado. Serán más probables en el mar, dejando una manga marina. Pero no se pueden llegar a descartar estos posibles tornados en el interior de Huelva, Sevilla, y Cádiz.

Tormentas peligrosas

Día complicado con avisos de nivel naranja activos por fuertes tormentas y lluvias persistentes en el oeste de Galicia, el oeste de Andalucía, también en Málaga y Extremadura. En todos estos puntos los chubascos podrían llegar a dejar en solo una hora más de 30 litros por metro cuadrado. En nivel amarillo por fuertes chubascos también encontramos Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, y el sur de Salamanca.

Viento fuerte

Mañana llega al este

Además, hay que contar con fuertes rachas de vientode la península. Destaca Picos de Europa conque se extienden en el interior de Asturias y Cantabria, por rachas de. El nivel amarillo también se activa zonas elevadas Castilla y León, del norte, y en Andalucía. Las rachas más fuertes llegarán acompañadas de las lluvias que trae el frente que nos recorre. Por la mañana estará en el oeste, durante la tarde irán llegando al centro del país. No se esperan en las costas del Mediterráneo, salvo en el litoral de Cataluña donde podría caer algunas gotas. Tampoco llegarán a Canarias en un día en el que las temperaturas veraniegas de días atrás se marchan, con un. En el resto del país el tiempo revuelto nos dejará una tarde menos cálida que la de ayer.

Las precipitaciones seguirán avanzando, mañana llegarán al Mediterráneo activando allí los avisos por fuertes tormentas. Se centrarán en Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana. En la mitad norte las lluvias que queden irán tendiendo a remitir. Todo esto en un jueves en el que las temperaturas bajarán de forma acusada, para dejar valores mucho más otoñales. En el resto no tendremos lluvias, aunque será una tregua breve. Porque durante el viernes un nuevo frente activo dejará más luvias desde el oeste.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.