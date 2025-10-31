Mercedes Martín: "Fin de semana de lluvias generosas el sábado y más sol el domingo"

El fin de semana estará marcado por la llegada de un frente atlántico que dejará lluvias en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia, Castilla y León y el norte de Extremadura, mientras el viento del sur soplará con fuerza en el norte, con rachas que podrán superar los 70km/h.

En el Mediterráneo y Baleares predominarán los cielos despejados, y las temperaturas se mantendrán suaves, con ambiente otoñal y más templado en el sur.

Sábado

El sábado continuarán las lluvias en el noroeste, sobre todo en Galicia, Castilla y León y el norte de Extremadura, donde podrán acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Con el paso de las horas tenderán a remitir, aunque las precipitaciones seguirán afectando a Castilla y León, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.

En el centro, podrían rozar la Comunidad de Madrid, pero sin grandes acumulados.

Mapa de previsión para el sábado | Antena 3 Noticias

Las temperaturas máximas oscilarán entre 14 y 18 °C en el norte, unos 20 °C en el centro, y hasta 25–27 °C en el sur y el área mediterránea.

Domingo

El domingo amanecerá con algunas lluvias en el interior, que irán desapareciendo con el paso de las horas. Solo en el sur de Castilla-La Mancha y en el interior de Andalucía podrían persistir algo más. Durante la tarde se abrirán grandes claros, salvo en el Mediterráneo, donde aumentará la nubosidad y no se descarta algún chubasco aislado al final del día. En las islas, el fin de semana se presenta estable y soleado.

Las temperaturas bajarán ligeramente en el norte, mientras que en el sur y en Canarias se mantendrán muy suaves, con máximas cercanas a 28 °C.

Las mínimas se situarán entre 6 y 10 °C en el interior, algo más altas en las zonas costeras y en el archipiélago, donde no bajarán de 20 °C.