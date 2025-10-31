La previsión
Mercedes Martín: "Fin de semana de lluvias generosas el sábado y más sol el domingo"
El paso de un frente dejará lluvias en el norte y oeste de la Península hasta mañana, abundantes en algunas zonas. El domingo, chubascos dispersos.
El fin de semana estará marcado por la llegada de un frente atlántico que dejará lluvias en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia, Castilla y León y el norte de Extremadura, mientras el viento del sur soplará con fuerza en el norte, con rachas que podrán superar los 70km/h.
En el Mediterráneo y Baleares predominarán los cielos despejados, y las temperaturas se mantendrán suaves, con ambiente otoñal y más templado en el sur.
Sábado
El sábado continuarán las lluvias en el noroeste, sobre todo en Galicia, Castilla y León y el norte de Extremadura, donde podrán acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Con el paso de las horas tenderán a remitir, aunque las precipitaciones seguirán afectando a Castilla y León, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.
En el centro, podrían rozar la Comunidad de Madrid, pero sin grandes acumulados.
Las temperaturas máximas oscilarán entre 14 y 18 °C en el norte, unos 20 °C en el centro, y hasta 25–27 °C en el sur y el área mediterránea.
Domingo
El domingo amanecerá con algunas lluvias en el interior, que irán desapareciendo con el paso de las horas. Solo en el sur de Castilla-La Mancha y en el interior de Andalucía podrían persistir algo más. Durante la tarde se abrirán grandes claros, salvo en el Mediterráneo, donde aumentará la nubosidad y no se descarta algún chubasco aislado al final del día. En las islas, el fin de semana se presenta estable y soleado.
Las temperaturas bajarán ligeramente en el norte, mientras que en el sur y en Canarias se mantendrán muy suaves, con máximas cercanas a 28 °C.
Las mínimas se situarán entre 6 y 10 °C en el interior, algo más altas en las zonas costeras y en el archipiélago, donde no bajarán de 20 °C.
