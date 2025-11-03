Del calor anómalo al desplome térmico y las tormentas: la advertencia de Mercedes Martín sobre el cambio de tiempo

La semana comienza con tiempo en general estable, aunque con chubascos en Baleares y nubosidad en Galicia por la llegada de un frente a partir de esta madrugada. Las precipitaciones se extenderán a buena parte de la Península entre el miércoles y el jueves, como consecuencia del avance de este sistema frontal. Además, en algunas zonas las lluvias serán intensas. Tras su paso se producirá un descenso notable de las temperaturas, de manera que se normalizarán después de unos días cálidos para la época.

Hoy lunes hemos amanecido con bancos de niebla en buena parte del interior, sobre todo en la mitad norte, y se han registrado chubascos puntuales en el sureste de la isla de Mallorca. Las temperaturas han subido en casi todo el país, salvo en el área mediterránea, y han dejado un ambiente caluroso para noviembre. Los termómetros rozan los 23ºC en Bilbao y hasta 25ºC en los valles de Andalucía.

Avisos por lluvias y tormentas

El martes el frente avanzará lentamente y dejará lluvias en Galicia, Asturias y el norte de la provincia de León. Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y abundantes, especialmente en el oeste de Galicia, donde podrán ir acompañadas de tormenta y granizo. Atención también al viento ese día en amplias zonas de Galicia y del Cantábrico: en la cornisa cantábrica podrían alcanzarse rachas muy fuertes, cercanas o superiores a los 120 km/h.

En el resto, tiempo más estable, con bancos de niebla y temperaturas que seguirán subiendo. Serán valores altos para la época, superándose los 20ºC en amplias zonas y los 25ºC en el sur. Las más altas se darán en Canarias, con 32ºC en Santa Cruz de Tenerife y 30ºC en Las Palmas de Gran Canaria; en la Península se alcanzan 25ºC en Badajoz, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Murcia.

Lluvias generalizadas

El miércoles las lluvias seguirán avanzando hacia el este, sin llegar todavía al Mediterráneo peninsular ni a Baleares. En el oeste serán lluvias abundantes, con tormentas y granizo. Donde más se acumulará será en el norte de Cáceres y sur de Castilla y León.

En los valles del este peninsular, donde lloverá poco o no lloverá, predominarán los bancos de niebla matinales, que podrán ser densos y dificultar el tráfico. Las temperaturas mínimas serán más altas y las máximas bajarán en el oeste. En Bilbao, Almería y Córdoba aún se rondarán los 25ºC, y las noches serán cálidas: en Málaga, San Sebastián o Santander no se bajará de los 15ºC. Será, en conjunto, una jornada aún inusualmente cálida para la época.

Jueves, más frío

El jueves, tras el paso del frente, las lluvias se irán desplazando hacia el este y se producirá un descenso acusado de las temperaturas en buena parte del país, poniendo fin a este episodio de calor anómalo para comienzos de noviembre.

Mapa de temperaturas mínimas | Antena 3 Noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.