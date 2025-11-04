Mercedes Martín: “Vientos huracanados y tormentas con granizo para el miércoles”

Hasta primeras horas de la tarde, AEMET ha registrado la temperatura más alta del país en San Cristóbal de La Laguna, Llano de los Loros (Tenerife), con 34,9 ºC. En Agulo y La Victoria de Acentejo, también en Tenerife, se han superado los 33 ºC, y otras estaciones de Tenerife y Gran Canaria han rebasado los 32 ºC.

En el norte, el temporal de viento ha dejado rachas de hasta 96 km/h en Vega de Urriellu y 95 km/h en Vega de Ario (Asturias), además de 92 km/h en Fisterra (A Coruña). En distintas estaciones de Cantabria, Asturias y Ourense se han registrado rachas por encima de los 80 km/h.

Miércoles, más tormentas

Este miércoles seguirán activos los avisos por fuertes vientos en Galicia y en las comunidades del Cantábrico.

En la cornisa cantábrica se mantendrá el nivel naranja por rachas que podrán superar los 110 km/h y, en las costas gallegas, coincidiendo con la pleamar, el oleaje podrá acercarse a los 6 metros de altura. Desde primera hora de la mañana las tormentas, asociadas a un nuevo frente, comenzarán por el oeste peninsular y podrán ser persistentes hasta bien entrada la tarde.

A medida que avance la mañana se irán extendiendo al resto de Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía. En Huelva, Sevilla y Cádiz podrán dejar chubascos intensos, con acumulados de 30 l/m² en una hora y posible granizo, por lo que se recomienda mucha precaución. Durante la tarde los chubascos llegarán debilitados y más irregulares a la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

En general, las precipitaciones no alcanzarán al resto del Cantábrico, el este peninsular, Baleares ni Canarias.

La previsión del miércoles 5 de noviembre | Antena 3 Noticias

Las máximas bajan en el noroeste y se suavizan en el resto. En el interior peninsular se moverán en torno a los 16 - 20 ºC, con unos 19 ºC en Madrid. En el Cantábrico y el valle del Ebro rondarán los 20–23 ºC, y en el sur y el Mediterráneo se alcanzarán entre 23 y 26 ºC, con 26 ºC en Sevilla. En Canarias el ambiente seguirá templado, con hasta 27 ºC en Santa Cruz de Tenerife y 25 ºC en Las Palmas de Gran Canaria.

El jueves, más fresco

El jueves, las lluvias avanzarán hacia el este y alcanzarán el Mediterráneo, con episodios que podrán ser fuertes en el nordeste del país. Tras el paso del frente, las temperaturas bajarán de forma notable en buena parte de España y se dará por terminado este episodio de calor anómalo para comienzos de noviembre.

Temperaturas mínimas del 4 de noviembre | Antena 3 Noticias

