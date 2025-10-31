Roberto Brasero: "Lluvias copiosas en el norte"

Avisos por lluvias

Esta tarde-noche en la algunos celebran Halloween con disfraces, sobre todo los más pequeños, también nos acompañarán las nubes en el cielo con ese color gris de las pelis de terror, pero sin tormentas de las que asusten mucho. Tormenta no, pero lluvias sí vamos a seguir teniendo y de hecho tenemos avisos de nivel amarillo incluso en Galicia (sobre todo el sur de la región), Castilla y León (por el oeste y el sur de la Comunidad) y el norte de Cáceres. También las tenemos por el interior del Cantábrico donde ha estado soplando fuerte el viento sur, con un amanecer de 20º en Bilbao y Santander, pero ahora rolará al oeste. Mañana sábado siguen las lluvias en los mismos lugares, sobre todo por la mañana. El frente atlántico (en realidad serán varios frentes que se darán el relevo uno a otro sin descanso) afectará a las mismas zonas y debido a esa realimentación las lluvias podrán ser copiosas. De nuevo se trata de del oeste y sur de Galicia, oeste de Castilla y León y Sistema Central occidental donde las precipitaciones serán persistentes y podrán ser localmente fuertes. Lluvias también en el Cantábrico, La Rioja y Navarra. Por la tarde el frente podrá traspasar el sistema central y es ahí cuando es probable que llueva también en la zona centro, quizá ya llegando la noche, y a cambio de irá dejando de llover por la tarde en Galicia y el noroeste de castilla y león, por donde ya habrá pasado el frente.

Temperaturas altas en Canarias

La temperaturas bajarán mañana en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y nordeste de Castilla y León, pero subirán en el resto de la meseta norte, zonas de interior del tercio este peninsular y Canarias, donde localmente podrán llegar a 30 grados. El domingo serán más frescas a primera hora, sobre todo en Extremadura, Castilla y León y La Rioja. y con pocos cambios en general por la tarde, salvo en Canarias donde seguirán subiendo: tendrán un calor inusual para estas fechas en buena parte del archipiélago. En cuanto a las lluvias, tendremos el frente acabando de recorrer el territorio y dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos pero ya con lluvias en general débiles y dispersas, que todavía podrán caer en Galicia, Cantábrico, Andalucía occidental, la meseta Sur y el este de castila y león, incluso en zonas del Levante y Cataluña. Pero ya a al final de la mañana tenderán a menos, y se irán abriendo cada vez más claros a excepción de en el extremo norte peninsular, donde el paso de un segundo frente dejará nuevas nubes y lluvias en Cantabria, País Vasco y área de pirineos, donde puede nevar débilmente a partir de 2000 metros. Un domingo variablemente otoñal, con muchas nubes y nieblas incluso alguna gotas y después también con ratos de sol. Y todo ello sin demasiado frío a pesar de que ya estemos estrenando el mes de Noviembre.