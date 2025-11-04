Llega el viento sur: hoy con una tarde muy cálida y mañana con un carrusel de tormentas

El viento sur empieza a hacer de las suyas. En este martes, se encargará de dejarnos una tarde muy cálida, para estar a inicios de noviembre. Tanto que en el algunos lugares los termómetros marcarán hasta 10º más de lo que correspondería, para dejarnos ambiente primaveral. En el caso de Canarias las máximas serán veraniegas. Todo esto un día, en el que en Galicia ya han empezado los cambios.

Viento sur

AEMET activa los avisos por fuertes rachas de viento en Galicia y las comunidades del Cantábrico, especialmente en Cantabria donde el aviso asciende a naranja por rachas de viento de hasta 110 km/h. Además, en las costas gallegas, el oleaje de hasta 6m de cara al final del día, obliga a activar el aviso de nivel naranja por oleaje de más de 6m de altura. La llegada de un frente está dejando lluvias en el oeste de Galicia podrán ser fuertes. Puntualmente podrían darse alguna llovizna en el interior de Asturias, y norte de Cáceres. En el resto no se esperan, en un día en el que las nubes de tipo alto anuncian la llegada de otro frente para mañana. Los cielos más despejados se mantendrán en el Mediterráneo y en Canarias.

Máximas en ascenso

Se mantienen los más de 30 ºC en el archipiélago canario. En el resto del país, subirán ligeramente para llegar a los 25º en Huelva, Cáceres y Murcia. Llegarán a los 22 ºC en Santander, Bilbao, Ciudad Real, Palma y Barcelona. Rozarán los 20º en Madrid, Lugo y Oviedo. Mañana tendremos menos frío a primera hora, y en cambio, durante la tarde notaremos como las máximas empiezan a bajar en el noroeste.

Miércoles de tormenta

Mañana cambia el tiempo en casi todo el país. El viento soplará con más fuerza, con avisos por fuertes rachas que también se activarán en el oeste de Andalucía. Además, las tormentas, de la mano de un nuevo frente, recorrerán la península. A primera comenzarán en el oeste, podrán ser persistentes hasta bien entrada la tarde. A lo largo de la mañana se extenderán al resto de Castilla y León, de Extremadura y el oeste de Andalucía. En Huelva y Cádiz las tormentas podrán dejar chubascos intensos, mucha precaución. Más débiles durante la tarde se prevén en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Salvo en Asturias en el resto del Cantábrico no deberían llegar las precipitaciones que deberían dejar al margen el resto de Península, Baleares y Canarias. Durante el jueves llegarán al mediterráneo, podrán ser fuertes en el nordeste del país.