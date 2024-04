Roberto Brasero avisa de la llegada de la lluvia de sangre: "El calor no viene solo"

Quizá hoy has dicho ya "pero qué calor hace" cuando te has bajado del coche, cuando has llegado a casa... Y si no, lo vas a decir mañana. Tras la subida de las temperaturas de este jueves nos espera un viernes más caluroso y el sábado más. Pero también con unos cielos que no estarán del todo azules porque le calor no viene solo: llega otro episodio de calima que del domingo además podrá dejar algunas lluvias de barro.

Más calor

Este vienes de momento subirán las temperaturas en toda España, tanto por la tarde como también a primera hora. Por la mañana temprano ya no nos vamos a encontrar con ese frío que hemos tenido estos días atrás y por la tarde llegaremos a 30º en Sevilla, Jaén, Murcia, los rozaremos en el País Vasco: hoy en San Sebastián hemos llegado a 28º. Los cielos estarán despejados salvo en Galicia donde podría llover incluso pero donde sobre todo seguirá soplando el viento, viento fuerte en costas y también zonas de interior, así como en León y Asturias, en la cordillera.

Viento de sur: el origen lo tenemos en la borrasca Olivia, la que contábamos ayer que afectó a las Azores y que desde su ubicación hace que el viento pase antes por el norte de África y se cargue con el polvo del Sahara para trasladarlo más al norte: hasta nuestra península, hasta Francia e incluso más allá. En España será especialmente densa a partir del sábado y al menos hasta el martes.

Lengua de polvo y lluvia de sangre

Una auténtica lengua de polvo que mañana viernes de momento podría empezar a afectar y a zonas de Andalucía, sobre todo Huelva y en el archipiélago canario, Fuerteventura y Lanzarote, donde tendremos este viernes un aumento notable de la temperatura.

El sábado la lengua de polvo a esquivaría Canarias pero viajaría más al norte y la podemos tener en gran parte de la península y sobre todo el oeste peninsular pero el domingo podría desplazarse más al este y se especialmente densa en zonas del centro y centro norte de la península. Si además de la calima, que como sabemos es polvo del desierto suspendido en el aire o mezclado en las nubes, tenemos lluvias el resultado sería una precipitación de barro (arena más agua) también llamada lluvia de sangre por el color que deja

Los cambios del fin de semana

El sábado será por lo tanto un día de calor, de calima con esos cielos velados y de viento sur con algunas rachas fuertes. Pero además llega un frente por el oeste y podría dejar lluvias en Galicia y Canarias, donde pueden ser fuertes y a lo largo del día y de forma más débil en Asturias y oeste de Castilla y León. En el resto de España no se esperan lluvias ese día.

El domingo el frente ya iría avanzando a más zonas y podrían llegar lluvias y con tormentas incluso a puntos de Castilla y León, Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y oeste de Andalucía, sin que se puedan descartar en la zona centro. Estas zonas entran dentro del área de posibles zonas con calima el domingo y es donde podrían darse las lluvias de barro, pero hay que tener en cuenta que el frente irá empujando también la calima y el área de coincidencia sería menor.

Eso sí, en esas zonas por donde pase el frente -el Cantábrico, oeste y zona centro- ya el domingo bajarán las temperaturas y no serán tan ya tan calurosas y el lunes refrescará de nuevo en la mayor parte de España. Como dijimos ayer, ahora hay que ponerse la manga corta pero que nadie guarde del todo la manga larga que la semana que viene la volveremos a sacar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com