Roberto Brasero avisa del cambio de tiempo para que no nos pille desprevenidos: "El calor llega de golpe"

Hace solo un semana estaba aquí mismo escribiendo sobre el tiempo que veíamos para los días clave de la Semana Santa: lluvias para el jueves y viernes santo, procesiones que no iban a poder salir, temperaturas frías, regreso de vacaciones con nevadas... Y una semana después, el panorama que vemos por delante no puede ser más distinto: ahora vamos a tener tres días de sol y de calor como si fueran finales del mes de mayo. El domingo, eso sí, vuelve a cambiar.

Suben las temperaturas

Van a ser las protagonistas durante los próximos días. De un día para otro vamos a pasar del abrigo que tenemos hoy a la manga corta a partir de mañana por la tarde. Las temperaturas máximas de este jueves ya serán cuatro o cinco más altas que las de hoy y el viernes y sábado seguiremos sumando. Ya mañana tendremos más capitales que llegarán o alcanzarán los 20º que las que no, algo que no ha ocurrido esta pasada semana santa ni estos últimos días.

Y el viernes ya veremos los primeros 30º a la sombra… en Jaén o en Sevilla ya podrían llegar a esa cifra. Y el sábado más: posiblemente lleguemos a los 30º en el interior de la mitad sur pero también en el valle del Ebro y puntos del Cantábrico: Bilbao, Zaragoza, Toledo, Córdoba, Murcia...

Al menos tres días de calor por delante. Luego a partir del domingo en el este seguirán altas las temperaturas pero en el resto van a ir bajando y el lunes esa bajada puede ser brusca.

Posible frente para el fin de semana

Y es que ahora entre el anticiclón y el viento sur las temperaturas van a dar ese vuelvo, hacia arriba, pero la semana que viene podríamos tener otro hacia abajo. Entre medias tenemos el fin de semana y ¿qué pasará? Pues a día de hoy lo más probable es que el sábado pueda entrar un frente por el noroeste con nuevas lluvias en Galicia que avanzarían hasta Asturias y Castilla y León a lo largo del día. También podrá llover ese día en Canarias.

Existe la posibilidad de que esas lluvias llegar a ser fuertes o persistentes en el oeste de Galicia y en el norte de las Canarias montañosas. Además podría nevar en cumbres de la cordillera Cantábrica occidental ya en esas zonas bajarán las temperaturas. Sin embargo en el resto de España todavía podrán subir y será un sábado caluros, de 30º en algunas zonas como hemos dicho, y más de 25º en la mayoría.

Pero ojo, que también es probable que nos vaya llegando calima o polvo en suspensión que acompañe a ese viento sur que nos dejará un sábado con un ambiente más propio de finales de mayo ¡qué diferencia con el sábado pasado! El domingo ese frente podría avanzar por más zonas de la peninsular: norte, oeste y centro peninsular, donde ya ese día bajarían las temperaturas y puede volver a llover, y en este caso, como aún tendríamos calima o polvo en suspensión, algunas de las lluvias de nuevo este próximo domingo pueden ser lluvias de barro.

La borrasca Olivia

Como he dicho eso es lo más probable a día de hoy, pero vamos a ver si no cambia. Recuerdo que seguimos en primavera y en esas fechas donde tenemos cambios bruscos, en el tiempo y en el pronóstico. Digo lo mismo que decía para la Semana Santa. Ahora a lo mejor no hay tanto interés en la previsión pero la atmosfera sigue siendo la misma, o parecida, igual de inestable para el pronostico a medio plazo. En este caso tenemos también otra borrasca con nombre propio. Se llama Olivia, y es la que sigue en el listado a Nelson. El nombre se lo ha asignado el servicio meteorológico portugués porque es a ellos a quienes afecta –en las Azores- pero el listado de nombres es el mismo para España y Portugal, y también para Francia, Bélgica y Luxemburgo.

El caso es que la presencia de esta borrasca de nuevo inyecta incertidumbre en las previsiones. Lo que parece claro de momento es que Olivia no llega a España, aunque desde su posición favorece que el viento sea de sur y es el que hará subir las temperaturas y favorecerá que nos llegue calima. En la costa gallega el viento será fuerte aún y eso sí podía atribuirse a esta borrasca. El caso es que Olivia empezará a moverse desde Azores hasta el Reino Unido y su lugar lo ocupará otra igual de potente o casi.

Y entre ambas nos envían ese frente que el sábado que parece claro que el sábado entrará por el noroeste y que ya veremos por donde discurre el domingo. Lo que también parece probable es que la semana que viene las temperaturas seguirán altas en el Mediterráneo pero ya no tanto en el resto donde incluso volverá a refrescar ¡los cambios de la primavera! Así que, preparen la manga corta para estos días pero guarden del todo la manga larga todavía.

